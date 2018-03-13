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Gastronomi öğrencilerinden, uluslararası yarışmada 10 madalya

TAŞED (Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu), WACS (World Association of Chefs Societies) işbirliği ile 16.’sı düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri kapsamında, Türk aşçıları, dünya aşçıları ile İstanbul’da biraraya geldi.

Gastronomi öğrencilerinden, uluslararası yarışmada 10 madalya

13 Mart 2018 16:47

30 ülkeden 450 ‘si yabancı olmak üzere toplam 2100 aşçının 75 kategoride yarıştığı ve 25’i yabancı olmak üzere 100 jüri üyesinin katıldığı Mutfak Günlerini, yaklaşık 30.000 kişi ziyaret etti.

Bireysel yarışmalar yanında ekip yarışmalarının da yer aldığı TÜYAP bünyesinde, aşçılar kıyasıya mücadele verirken, GAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencileri 8 farklı katagoride toplamda 10 madalya almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili GAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden yapılan açıklamada, öğrencilerin farklı kategorilerde katılmış oldukları yarışmalarda başarı göstererek çeşitli ödüller kazandıkları ifade edildi. GAÜ öğrencilerinin göstermiş oldukları performansından dolayı, üniversite ve bölüm adına büyük gurur ve sevinç yaşandığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerin disiplinli çalışmaları, bilgi, becerileri, üretkenlikleri ve de sergilemiş oldukları öz güvenin, kendilerini başarıya ve ödüle götüren faktörler olduğu vurgulandı.

Sekiz kategoride yarışan GAÜ öğrencileri toplamda, 1 Altın, 6 Gümüş ve 3 Bronz madalya kazandıkları ifade edilen açıklamada, öğrencilerin bu tip yarışmalara katılmalarının, öz güvenlerinin güçlendirdiğini, dünyadaki diğer genç ve usta aşçılarla bir araya gelmelerini, kendilerini geliştirmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağladığı vurgulandı.
 

Etiketler: Gastronomi, gastronomi bölümü, Girne Amerikan Üniversitesi, ödül, TAŞED, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu, yarışma, yemek yapma

 

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