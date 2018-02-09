GAÜ 2018 burs sıralama sınavı başvuruları başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Liseleri’nden mezun olacak veya olmuş üniversite adaylarına yönelik, merkez ve yurtdışı kampüslerde, kesintisiz 7 yıl özel burs olanaklarından faydalanma fırsatı sunuyor. 8 Haziran 2018 Cuma günü saat 10.00’da gerçekleşetirilecek olan GAÜ 2018 Burs Sıralama Sınavına, KKTC Liselerinde eğtimini tamamlayan TC uyruklu öğrencilerininde katılabileceği belirtilen açıklamada, sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile toplam 750 üniversite adayının, yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında burslardan yararlanabileceği ifade edildi. Kazanılan Bursların, GAÜ’nün; ABD, İngiltere, Sri Lanka, Moldova, Hong Kong ve Türkiye’de bulunan kampüslerinde de geçerli olduğu ve bursların 7 yıl kesintisiz olduğu belirtildi.

Son Başvuru 7 Haziran 2018 Perşembe

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada; 8 Haziran Cuma Günü GAÜ Kampüsü’nde saat 10.00’da gerçekleştirilecek GAÜ 2018 Kıtalararası Burs Sınavı’nın iki tür kategoriden oluştuğu belirtildi. Buna göre, Liselerinde “Türkçe” olarak eğitim-öğretim gören adayların, ‘YKS test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtilerek, birinci kategorinin bu adayları kapsadığı bildirildi.

Sınav kitapçığında; 40 Türkçe, 40 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 160 sorunun bulunacağı vurgulanan açıklamada; ikinci kategorinin ise, özellikle kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlanacağı da vurgulandı.

Adayların alanlarına göre; Bu kategorideki adaylar; ARTS veya SCIENCE kitapçıklarından birini yanıtlamak üzere tercih edebilecekler. İngilizce sınav kitapçıklarının da 160 sorudan oluştuğu ve sınav süresinin de 160 dakika olduğu ifade edilen açıklamada, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği, sadece doğru yanıt sayısına göre puanlama yapılacağı da dile getirildi.

Burs ve Giriş Sınavı ve diğer özel burs ve koşullar ile ayrıntılı bilginin, GAÜ Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüzyüze veya www.gau.edu.tr ile kayıt@gau.edu.tr adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceği belirtilen açıklamada; 650 20 00 (dahili: 1185-1179-1221-1198) no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de kaydedildi.

