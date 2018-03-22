GAÜ 5. Tiyatro Günleri başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü tarafından bu yıl 5.’si gerçekleştirilen ve ASEL Group işbirliğinde başlayan “GAÜ 5. Tiyatro Günleri’nin ilk oyunu “İki Efendinin Uşağı”, GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de yoğun ilgi ve katılım ile sahnelendi.

“Hiç bir gece tiyatrosuz kalmayalım”

Oyununun sonunda konuşma yapan GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı ve aynı zamanda oyunun yönetmeni Yrd. Doç. Dr. Levent Suner, oyuncularla gurur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi;

“Onlarla çok gurur duyuyorum. İyi ki tiyatro günlerinin açılış gününde oynadılar. Bizimle birlikte oldukları için bütün Nilüfer Belediyesi çalışanlarına, yöneticilerine ve sahne alan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm tiyatro severleri oyunlarımıza bekliyoruz. Hiç bir gece tiyatrosuz kalmayalım.”dedi.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, oyunun sonunda, sergilemiş oldukları başarılı oyundan dolayı tüm oyunculara ve Yrd. Doç. Dr. Levent Suner’e teşekkürlerini sundu.

Tiyatro’nun Ustaları GAÜ 5’inci Tiyatro Günlerinde sizleri bekliyor

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 20 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan GAÜ 5’inci Tiyatro Günleri’nin, “Ustalar” başlığı altında gerçekleştiği belirtilirken, tiyatro günleri kapsamında, 22 Mart Perşembe; Titanik Orkestrası (Lefkoşa Arabahmet Kültür Evi), 27 Mart Salı; Şahane Düğün (Lefkoşa Arabahmet Kültür Evi), 28 Mart Çarşamba; Aşk Halleri, 30 Mart Perşembe; Bir Zamanlar Gazinoda, 2 Nisan Pazartesi; Benim Adım Feuerbach, 3 Nisan Salı; Sanat ve 4 Nisan Çarşamba günü ise Beyaz adlı oyunun sahne alacağı bildirildi.

Ayrıca, GAÜ 5. Tiyatro Günleri Kapsamında; Zuhal Olcay, Burak Sergen, Deniz Çakır, Derya Alabora, Selçuk Yöntem, Haldun Dormen, Kerem Atabeyoğlu, Ruhsar Öcal, Cihan Ünal, Can Gürzalp ve Mutlu Güney gibi usta oyuncuların da oyunlarda sahne alacağı belirtildi.

