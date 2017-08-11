GAÜ Amerikan Koleji İzmir için imzalar atıldı

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Millenium Başkanlık Ofisinde gerçekleşen anlaşmaya, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk danışmanı Aral Doğu, GAÜ Okullar Grubu İdari Koordinatörü Celal Sakka ve Algin Teknoloji Eğitim Hizmetleri Şirketini temsilen Süleyman Sezgin katıldı.

Konuyla iligli GAÜ’den yapılan açıklamada, sahip oldugu bilgi birikimi ve tecrübeyi anavatanda yaymak amacı ile başlatılan Franchising hareketine GAÜ Amerikan Kolejinin, Mersin’nin Silifke ilçesinde kurulan kolejin ardından, yapılan anlaşma doğrultusunda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında ilk öğrencilerini alacak şekilde, İzmir’de de ilk adımların atıldığı belirtildi. GAÜ Amerikan Koleji İzmir’in eğitim-öğretime 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlayacağı bildirildi. Ayrıca, projenin Uluslararasılaşma olgusunu İzmr’de de yayacak ve farklı bir eğitim anlayışıyla bölgeye yeni bir soluk getirileceği vurgulandı.