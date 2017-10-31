Diğer
Kategoriler

GAÜ ‘Geleneksel Cumhuriyet Koşusu’ düzenledi

Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) Cumhuriyetin kuruluşunun 94’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ‘Cumhuriyet Koşusu’ gerçekleştirildi. Girne Kampüs'te gerçekleştirilen koşu yoğun ilgi gördü.

GAÜ Geleneksel Cumhuriyet Koşusu düzenledi

31 Ekim 2017 09:25

Girne çevre yolundan start alan 4 kilometre uzunluğundaki ‘Cumhuriyet Koşusu’na, çok sayıda sporcu katıldı. 18-24, 25-34 ve 34-55 yaş kategorilerinde düzenlenen yarışmada sporcular birinci olabilmek için ter döktü. GAU Lympic'te sona eren yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.
GAÜ’nde her yıl Cumhuriyet Bayramı sebebiyle gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet Koşusu’nun 12.’sine, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ Siyasal Bilimler Dekanı Prof. Dr. Aykut Toros, GAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar, akademisyenler, öğrenciler ve halk katıldı.

Koşu sonunda 18-24 yaş kategorisi bayanlarda Ayşe Küçükakça birinci olurken, Tülay Kuruçolak ikinci, Nurcan Akkaya üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. 18-24 yaş kategorisi erkeklerde, birinci Mauhmaud Khalil, ikinci Tuncay İbrahimzade ve üçüncü Ramazan Erdem oldu. 25-34 yaş kategorisi erkeklerde birinci Ömer Aydın, ikinci Ozan Onur Erdoğan ve üçüncü Savaş Dursun olurken; 25-34 yaş kategorisi bayanlarda birinci Cansu Yıldırım Erdoğan oldu. 35-44 yaş kategorisi erkeklerde birincilik Mehmet Menek’in, ikincilik Tamer Isırgan’ın, ve üçüncülük de Yusuf Yıldırım’ın oldu.

GAÜ tarafından geleneksel olarak düzenlenen 12’inci ‘Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren sporculara madalyaları GAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar ve diğer spor eğitmenleri tarafından verildi.
 

Etiketler: bayram, Cumhuriyet, GAÜ, Girne Amerikan Üniversitesi, koşu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç