GAÜ ‘Geleneksel Cumhuriyet Koşusu’ düzenledi

Girne çevre yolundan start alan 4 kilometre uzunluğundaki ‘Cumhuriyet Koşusu’na, çok sayıda sporcu katıldı. 18-24, 25-34 ve 34-55 yaş kategorilerinde düzenlenen yarışmada sporcular birinci olabilmek için ter döktü. GAU Lympic'te sona eren yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

GAÜ’nde her yıl Cumhuriyet Bayramı sebebiyle gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet Koşusu’nun 12.’sine, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ Siyasal Bilimler Dekanı Prof. Dr. Aykut Toros, GAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar, akademisyenler, öğrenciler ve halk katıldı.

Koşu sonunda 18-24 yaş kategorisi bayanlarda Ayşe Küçükakça birinci olurken, Tülay Kuruçolak ikinci, Nurcan Akkaya üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. 18-24 yaş kategorisi erkeklerde, birinci Mauhmaud Khalil, ikinci Tuncay İbrahimzade ve üçüncü Ramazan Erdem oldu. 25-34 yaş kategorisi erkeklerde birinci Ömer Aydın, ikinci Ozan Onur Erdoğan ve üçüncü Savaş Dursun olurken; 25-34 yaş kategorisi bayanlarda birinci Cansu Yıldırım Erdoğan oldu. 35-44 yaş kategorisi erkeklerde birincilik Mehmet Menek’in, ikincilik Tamer Isırgan’ın, ve üçüncülük de Yusuf Yıldırım’ın oldu.

GAÜ tarafından geleneksel olarak düzenlenen 12’inci ‘Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren sporculara madalyaları GAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar ve diğer spor eğitmenleri tarafından verildi.

