GAÜ Küresel Gelişim Programına Karadağ Ve Sırbistan’ı da dahil ediyor

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar başkanlığında Millenium Başkanlık Ofisi Toplantı salonunda gerçekleşen görüşmeye, GAÜ adına Yönetim Kurulu Üyesi Aral Doğu katılırken, Montenegro Akdeniz Üniversitesi adına ise; Başkan Dr. Dusko Knezeviç, Görsel Sanatlar Fakültesi Dekanı Andjela Jaksic Stojanović ve Atlas Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Petar Gazivoda katıldı.

Görüşmede, iki kurum arasında akademik işbiliği anlaşması imzalanırken, aynı zamanda, Sırbistan ve Karadağ’da kurulucak olan kampüs ile ilgili adımlar atıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, yeni akademik yıla girerken, Montenegro Akdeniz Üniversitesi ile önemli işbirlikleri geçekleştirdiklerini ve GAÜ’nün Montenegro ve Belgrad’ın kapılarını GAÜ global öğrenci network’üne açtığını belirtti. Gerçekleştirilen anlaşma ile birlikte iki üniversite öğrencileri için de büyük faydalar sağlanacağını bildiren Akpınar, bunun yanında Montenegro Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Amerikan Koleji kurulmasına yönelikte ön mutabakata varıldığını müjdeledi.

Montenegro Akdeniz Üniversitesi Başkanı Dr. Dusko Knezeviç ise yaptığı açıklamada, Üniversite Eğitim Grubu (UEG) 'nin bir parçası olan GAÜ’nün prestijli bir üniversite olduğunu belirterek şunları söyledi;

“GAÜ, 3 farklı kıtada 7 kampüsü ve 120’ye yakın ülkenin öğrencilerine yüksek eğitim standartları sağlamaktadır. Üniversite grubu, dünyadaki en iyi yüksek öğretim kurumları arasında yer alan 10 fakülte ve 10 okul arasındadır. Girne Amerikan Üniversitesi'nin akademik programları, IACBE, ASIIN, EUR-ACE, EDEXCEL, EAQUALS, UNWTO ve diğer birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından akredite edilmiş ve tanınmıştır. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği ve projeler ile, Karadağ öğrencileri birçok yeni olanaklara sahip olacak ve Montenegro Akdeniz Üniversitesi’ni uluslararası bir eğitim merkezi olarak konumlandıracaktır” dedi.

