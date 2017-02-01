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GAÜ Okullar Grubu, Girne Belediyesi ile ağaç dikimine katıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu’na bağlı The American Elementary School, The International Prep School ve The American Nursery School öğrencileri "Orman Haftası" kapsamında, Girne Belediyesi tarafından düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katıldı.

GAÜ Okullar Grubu, Girne Belediyesi ile ağaç dikimine katıldı

01 Şubat 2017 14:49

GAÜ Okullar Grubu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "'Çevreyi Güzelleştirme' ‘’ projesi kapsamında Orman Haftası’nda bireylerin çevreye saygılı olmaları ve doğal alanları korumalarının önemine değinildi. Ağaç dikiminin ve ağaçları korumanın yararları anlatıldı ve çocukların farkındalığını geliştirmek için çeşitli etkinlikler sergilendi. Bu yıl yapılan ağaç dikimi ile de etkinlikler daha da anlamlı bir hale getirildi".

Açıklamada; GAÜ Okullar Grubu İlkokullar Okul Aile Birliği’nin, çocukların çevreye saygılı olması, ihtiyaçlı olan kişilere yardım yapmayı öğrenmeleri ve duyarlı bireyler olmaları için çalışmalar yapılmasından duyduğu memnuniyet de belirtilerek, “Her çocuğumuzun bir ağacı olsun” sloganıyla başlatılan etkinlikler nedeniyle de; her çocuğun bir ağaç dikmesi hedeflenmesi ve hedefin gerçekleştirilmesine vesile olan okullar yönetimi ile Girne Belediye’sine teşekkür edildi.
 

Etiketler: ağaç dikimi, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu, Girne Belediyesi, Orman Haftası


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