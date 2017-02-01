GAÜ Okullar Grubu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "'Çevreyi Güzelleştirme' ‘’ projesi kapsamında Orman Haftası’nda bireylerin çevreye saygılı olmaları ve doğal alanları korumalarının önemine değinildi. Ağaç dikiminin ve ağaçları korumanın yararları anlatıldı ve çocukların farkındalığını geliştirmek için çeşitli etkinlikler sergilendi. Bu yıl yapılan ağaç dikimi ile de etkinlikler daha da anlamlı bir hale getirildi".

Açıklamada; GAÜ Okullar Grubu İlkokullar Okul Aile Birliği’nin, çocukların çevreye saygılı olması, ihtiyaçlı olan kişilere yardım yapmayı öğrenmeleri ve duyarlı bireyler olmaları için çalışmalar yapılmasından duyduğu memnuniyet de belirtilerek, “Her çocuğumuzun bir ağacı olsun” sloganıyla başlatılan etkinlikler nedeniyle de; her çocuğun bir ağaç dikmesi hedeflenmesi ve hedefin gerçekleştirilmesine vesile olan okullar yönetimi ile Girne Belediye’sine teşekkür edildi.

