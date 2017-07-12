GAÜ’den, öğrencilere ikinci burs sansı

Girne Amerikan Üniversitesi, KKTC Liseleri’nden mezun olmuş üniversite adaylarına yönelik gerçekleştirmiş olduğu “GAÜ 2017 Burs Sıralama Sınavı”na katılamayan üniversite adaylarına ikinci bir şans daha sunuyor.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 30 Haziran 2017 Cuma günü ilki gerçekleştirilen GAÜ 2017 Burs Sıralama Sınavı’na yoğun katılımın gerçekleştiği belirtilirken, sınava katılamayan adaylardan yoğun talep alındığı ve 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü sınavın tekrarının gerçekleştirileceği ifade edildi.

GAÜ 2017 2. Burs Sıralama Sınavı’nın 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 10:00’da, GAÜ Girne Kampüsünde gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, 2017-2018 Akademik yılında GAÜ’yü tercih eden tüm KKTC liselerinde ki okul ve sınıf birincilerine de yüzde 100 7 yıl kesintisiz burs verileceği belirtildi.

Ayrıca; 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü GAÜ Girne Kampüsü’nde saat 10.00’da gerçekleştirilecek “ GAÜ 2. 2017 Kıtalararası Burs Sınavı” nın Liselerinde “Türkçe” olarak eğitim-öğretim gören adayların, ‘YGS’ test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtilerek, birinci kategorinin bu adayları kapsadığı bildirildi. Sınav kitapçığında; 40 Türkçe, 40 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 160 sorunun bulunacağı vurgulanan açıklamada; ikinci kategorinin ise, özellikle kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlanacağı da vurgulandı. Alanlarına göre adayların; ARTS veya SCIENCE kitapçıklarından birini yanıtlamak üzere tercih edebilecekleri ifade edilen açıklamada, İngilizce sınav kitapçıklarının da 160 sorudan oluştuğu ve sınav süresinin de 160 dakika olduğu vurgulandı. GAÜ Açıklaması’nda, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği, sadece doğru yanıt sayısına göre puanlama yapılacağı da dile getirildi.

Burs ve Giriş Sınavı ile ilgili detaylı bilginin; Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüzyüze veya www.gau.edu.tr ile kayıt@gau.edu.tr adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceği belirtilen açıklamada; 650 20 00 (dahili: 1185-1179-1221-1198) no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de kaydedildi.