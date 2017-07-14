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GAÜ’den tercih dönemi tavsiyeleri

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, üniversite adaylarına yönelik yapmış olduğu açıklamasında, tercih döneminde bilinçli ve ileriye dönük düşünmelerini söyledi

GAÜden tercih dönemi tavsiyeleri

14 Temmuz 2017 14:29

Öztürk açıklamasının devamında ise, üniversite adaylarının tercihlerinde sakin olup zamanı iyi değerlendirmesinin önemine dikkat çekerken, ailelerin de düşüncelerine saygı göstererek, bu yolda akılcı tercihlerde bulunmalarını tavsiye etti. Öztürk, aday öğrencilerin bilimsel olarakta desteğe ihtiyaçları olduğunu belirterek, bu doğrultuda, tercih döneminde Türkiye’nin farklı noktalarında, görev alarak öğrencilere destek olcağını söyledi.

Öztürk açıklamasının devamında ise şunlara değindi

“Sonuç olarak siz seçtiğiniz ve bilinçli olarak istediğiniz tercihlere ulaşmak için çalışın. GAÜ size yeni bir yaşam önerecek. Biz çok büyük bir aileyiz ve aile bilinci içerisinde sizlerle beraber olmayı istiyoruz. Biz adaya sığmayan, 3 kıta ve 7 ülkede kampüslerimizle bir dünya üniversitesiyiz. Her zaman öğrencilerimiz ve aileleri bizimle beraberdir ve yeni kararlarımızda da her zaman onları da göz önünde bulundururuz. Burada özellikle 11 fakültemizle, pek çok bölümümüzle birlikte 115'in üzerinde farklı ülkeden gelen öğrencilerimizle bir kültür mozaiğimiz var. Bu kültür mozaiği dünya insanı olmak için önemli bir kaynaktır. Dolayısıyla biz eğitimin yanında dünya insanı olmanızı istiyoruz. Çünkü dünya insanı, "sevgi ve barış" der. Sizler de bizim öğrencilerimiz olarak, mezuniyetiniz sonrasında dünyada elçilerimiz olacaksınız. Üniversitemizin yer aldığı Girne çok güzel bir kent. Kampüsümüz; konumu, peyzajı, sportif tesisleri, yeme-içme seçenekleri, çok sayıdaki öğrenci kulüpleri ve daha nice olanakları ile öğrenciler için ortaya koyulmuş tam bir eğitim alanı durumundadır. Biz GAÜ ailesi olarak sizleri sevgiyle bekliyoruz” dedi.

UĞUR GÜLBOY

Etiketler: GAÜ, GAÜ rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Girne Amerikan Üniversitesi, sonuç, tavsiye, tercih dönemi, üniversite


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