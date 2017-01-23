Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » GAÜ’nün yurt dışı kampüsü fırsatına yoğun ilgi

GAÜ’nün yurt dışı kampüsü fırsatına yoğun ilgi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, öğrencilerine sunmuş olduğu yurtdışı olanaklar yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

GAÜnün yurt dışı kampüsü fırsatına yoğun ilgi

23 Ocak 2017 09:48

GAÜ Uluslararası kampüsleri 2017 yılı değerlendirme toplantısında GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar başkanlığında, GAÜ Başkan Vekili Cemile Esenyel, Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Aral Doğu; Moldova Amerikan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan, University of Constantine Rektörü Prof. Dr. Gheorghe Avornic ve üniversite yetkilileri ile bir araya geldi.
Toplantının ardından açıklamada bulunana Akpınar, GAÜ’nün yurtdışı kampüslerine her geçen gün ilginin giderek arttığını belirterek, bu doğrultuda da çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti. Akpınar, 2 haftalık yarıyıl tatillerini değerlendirmek isteyen öğrencilerin Moldova Amerikan Üniversitesine bu yıl yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 150’ye yakın öğrencinin 30 Ocak’ta derslerine başlayacağını bildirdi.
Moldova Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan ise yapmış olduğu açıklamasında, kendilerine olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilerleyen günlerde bu sayının giderek artacağına inandığını söyledi. Özarslan ayrıca, Moldova Amerikan Üniversitesi bünyesinde aktif olarak, İşletme, Muhasebe, Ekonomi, Finans ve Bankacılık, Pazarlama ve Lojistik, Turizm & Konaklama İşletmeciliği, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Mimarlık, Romen Hukuku, Politika ve Hukuk gibi ana bilim dallarında uluslararası statüde eğitimlerin sürdüğünü, her geçen gün de büyümeye devam ettiklerini vurguladı.
 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, moldova amerikan üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!