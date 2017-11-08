GAÜSEM’ den oyuncu olmak isteyenlere büyük fırsat

Konuyla ilgili GAÜSEM’den yapılan açıklamada, sanatçı akademisyen Tönel’in, halen vermekte olduğu sertifika kursları arasında; Dizi ve Sinema Oyunculuğu, Radyo Programcılığı, Tiyatro Eğitimi, Spikerlik-Sunuculuk, Doğaçlama Tiyatro gibi alanlar olduğu belirtildi. Tönel’in, TRT İstanbul Radyosunda, Çocuk Saati ve Arkası Yarın programlarında uzun yıllar görev aldıktan sonra, TRT Televizyonunun tanıtım sesi olduğu, konservatuvar sınavlarıyla Tiyatro Bölümünü kazandıktan sonra, eğitimini tamamlayıp İstanbul Devlet Konservatuvarının verdiği ilk diplomanın da sahibi olduğu ifade edildi.

Dizi ve Sinema Oyunculuğu eğitim programı ile ilgili açıklamada bulunan Doç. Dr. Adnan Tönel, kurs bünyesinde, senaryo analizi, rol ve karakter biyografisi, film çekimi esnasında kamera, oyuncu ve yönetmen üçlüsü arasındaki konuşma dili (jargonlar), Diyalekt ve diyalektin getirdiği beden dili, Role girmek, rol içinde durmak (role empathy), oyun devamlılığı, kamera önünde aynı duyguyu defalarca oynayabilmenin sağlanması, montaj ve sinema dili, senaryo ezberleme teknikleri gibi dersleirn verileceğini belirtti. Tönel, 20 saatlik program sonunda, senaryolu kamera önünde çekimlerin gerçekleştirileceğini ve öğrencilerle birlikte görüntülerin izlenerek, geri bildirimlerin verildiğini vurguladı. Kurs bünyesinde; Ses, Nefes, Artikülasyon, Diksiyon ve Fonetik, Doğaçlama, Hareket / Sahne ve Beden Kullanımı, Oyunculuk, Oyuncu Seçmelerine Hazırlık ve Uygulama derslerinin olduğu ifade edildi.

Yeni projelerde yeni yüzler

Tönel ayrıca, dizi ve film sektörünü değerlendirerek şunları belirtti; “Ülkemizde ki sinema ve dizileri incelediğimizde önceki yıllara nazaran daha kaliteli olduğunu rahatlıkla görmekteyiz. İzleyici daha fazla ilgi gösterdiği bu dönemde yatırımlar ve bütçelerde git gide artmaktadır. Yeni projelerde yeni yüzler ve yeni oyuncular arayan yönetmen ve yapımcılar bu ihtiyaçlarını sertifikalı eğitimli oyunculardan karşılamaktadır. Özellikle de dizi sektörü son dönemde ciddi bir yükselişe girerek önemli yapıtların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Keza beyaz perde de aynı şekilde çeşitli kaliteli filmlerin seyirci ile buluştuğu bir dönemi yaşamaktadır. Seyirci emeğe saygı göstermekte ve kaliteli projelere hakkını vererek takip etmektedir. O nedenle sertifikalı bu eğitimler çok faydalıdır” dedi.

Son olarak Tönel, oyuncu olmak isteyenlere öneride bulunarak, kişilerin öncelikle kendilerine güvenmeleri gerektiğini ve ilgili eğitimlerle kurslara vakit kaybetmeden başlamaları gerektiğini söyledi. “Cast ajanslarının üst sırasında yer almak, dizi ve sinema filmlerinin yıldızı olmak, Türkiye ve KKTC’nin en iyi oyuncularından biri haline gelmek artık çok kolay!

Kariyerinize başarılı bir başlangıç yapacaksınız. Mesleki bilgileri edineceğiniz, teknik ve pratik uygulamalarla kendinizi geliştireceğiniz, kariyerinize yön vereceğiniz ve kişisel gelişiminize katkıda bulunacağınız Sertifika Programı’nda tüm doğallığınız ve yaratıcılığınızla hazır olmanız yeterlidir” dedi.

GAÜSEM Dizi ve Sinema Oyunculuğu kurslarının kayıtlarının devam ettiği bildirilen açıklamada, GAÜSEM bünyesinde spor kursları, yaşam kursları, iletişim eğitimleri, bilgisayar kursları, bilgisayar programı eğitimleri, sınavlara hazırlık, işletme ve yöneticilik gibi kurslarının yeraldığı belirtildi. GAÜSEM kursları hakkında detaylı bilginin www.gau.edu.tr -www.gausem.org web adreslerinden veya 650 20 00 no’lu telefon üzerinden 1224’e yada; gausem@gau.edu.tr elektronik posta adresine başvurabilecekleri vurgulandı.

