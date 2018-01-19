Gayrimenkul sektörü 2017 yılını yüzde 5,1 büyüme ile kapattı

2017 için satış hedefi tuttu

Konut sektörünü 2017 için değerlendiren ve geçen yıla oranla bir büyüme yaşadığını söyleyen Z.Altan Elmas, “Türkiye genelinde Aralık ayında 132.972 adet konut satışı gerçekleşti. Aralık ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalış yaşandı. 2017 yılında toplamda 1 milyon 409 bin 314 adet konut satışı gerçekleştirildi ve 2016 yılının toplamına göre yüzde 5,1 oranında bir büyüme görüldü. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz 1 milyon 341 bin 453 konut satışını hem ülke ekonomisi hem de Türk milletine olan inancımızla geçeceğimizi defaatle söylemiştik. 2017 yılı için koyduğumuz 1 milyon 400 bin satış hedefini tutturmuş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.

Faizler yüzde 1 ve altında olmalı

İpotekli satışlardaki büyümeye oranlarının 2016’a oranla 2017’artış gösterdiğini fakat son çeyrekte bir daralma yaşandığını dile getiren Elmas, “İpotekli satışlara baktığımızda da 34.029 konut satışı ile 2016 yılının Aralık ayına göre yüzde 30 oranında düşüş yaşandığını görüyoruz. İpotekli satışlarda 2017 yılının toplamına baktığımızda da 2016 yılına göre yüzde 5,25 artış gerçekleşti. İpotekli satışlardaki yıllık bazdaki artış büyüme oranı ile paralel. Ancak 2017 yılının son çeyreğine baktığımızda geçen yıla göre yüzde 25’lik bir daralma mevcut. Bunda hem konut kredisi faizlerinin yüksekliği hem de bankaların kredi taleplerini geri çevirmesinin payı büyük” şeklinde konuştu.

2017’de yabancıya satışta rekor, 2018’de hedef 10 milyar dolar



Yabancıya konut satışlarının düzenli bir biçimde arttığını ve bu yüzden de 2018 hedefinin 20 milyar dolar olduğunu söyleyen Elmas, “2016 yılının Aralık ayına göre yabancıya konut satışında yüzde 32 oranında artış ile 2.164 adet konut satışı gerçekleşti. Yabancıya konut satışında 2017 rakamlarının toplamına baktığımızda ise 2016 yılına göre yüzde 22,24 artış ile 22.234 konut satışı yapıldı. 2017 yılında yabancıya konut satışında 2016 yılına göre rekor seviyede konut satışı gerçekleştirdik. 2018 yılında da yabancıya satışın artarak süreceği kanaatindeyiz. Yabancıya satıştaki yükseliş, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine katkısının devam ettiğinin en önemli göstergesidir” ifadelerini kullandı.

2018’de büyüme hedefi yüzde 5

Son olarak da 2018’deki büyüme hedefinden bahseden Elmas, “2018 yılında gayrimenkul sektörünün yüzde 5 büyüyeceğini tahmin ediyoruz. 2017’de Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdüren gayrimenkul sektörü 2018’de de lokomotif olmayı sürdürecektir. Alternatif finansman modellerinin gelişmesiyle orta ve alt gelir grupları da konut satın alma imkânı bulacaktır. Gayrimenkul sertifikası için biz de elimizi taşın altına koyacağız. Gayrimenkul sertifikalarının aktif kullanılmaya başlanmasıyla konut almak isteyen çok daha geniş bir tabana ulaşabileceğiz. Ayrıca bina inşaat maliyetleri geçen yıla göre yüzde 19 artış gösterdi. Bu maliyet artışlarına rağmen konut üreticilerinin fiyatlarında bir değişiklik olmadığı düşünülürse, konut alıcıları ve yatırımcılarının konut alımı için harekete geçmelerinde fayda görüyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

