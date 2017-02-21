Edinilen bilgilere göre, Cem Küçük'ün kardeşinin evine yapılan saldırı ile ilgili Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri H.K., Ş.Ö., C.N., E.B. ve M.C.Ç., isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

5 gözaltı

Yaşları 18'den küçük olan 5 kişi Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülürken, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet havalı tabanca ise incelenmek üzere kriminale gönderildi.

Tugay Saday

