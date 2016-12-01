Esenyurt’ta “15 Temmuz Darbe Girişimi” konulu seminer düzenlendi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa ESVA Başkanı Saim Bahadır ve yönetimi ile Esenyurt’ta bulunan çok sayıda öğrenci katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Saim Bahadır, “Siz değerli öğrencilerde yarın bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaksınız. Sizler bu ülkede Fatih’in ruhunu yaşayan ve yaşatan, 15 Temmuz ruhunu yaşayan ve yaşatan evlatlar yetiştireceksiniz” dedi.

Gazeteci-Yazar Fatih Tezcan ise konuşmasında, “Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun sinevizyonda söylediği, benim de buraya gelirken aklımda olan bir konuya değinmek istiyorum. Tanklar niye buradaydı? Ne var İstanbul’da? Bu şehirlerde ne var? Bu tanklar neden buradaydı? Arkadaşlar Lozan bir yabancılaştırma operasyonudur. Bu tanklar buradaydı evet çünkü 1929 Vedat Nedim Tor kadro hareketinin başkanıydı ve verdiği talimat neydi? Bu tarihlerde Türkiye’den bahsedeceğim Allah, Muhammed ve Kur’an bu üç kelimenin telaffuzu yasaklanmıştı. Sebebi ise Türk gencini kötü etkiliyor diyeymiş” dedi.

Sözlerine devam eden Tezcan, “Darbeye tiyatro derken şunu söyleyemiyorlar, ’Tüh keşke başarsalardı. 2 gün daha darbeye söverdik ama 3’üncü günde Tayyip’ten kurtulmuş olurduk, biz yine ihalelerimize yürürdük’ diyemiyorlar. Hem bu nasıl bir tiyatrodur ki ilk önce tiyatro diyenler ATM’lere ve marketlere ilk akın edenlerdir” dedi. Fatih Tezcan konuşmasının ardından Esenyurtlu gençlerin sorularını yanıtladı.