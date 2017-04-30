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Gaziantep 9 hafta sonra kazandı

TFF 1. Lig’in 30. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Manisaspor’u 1-0 mağlup ederek 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Gaziantep 9 hafta sonra kazandı

30 Nisan 2017 21:32

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi atağında Özgür’ün ceza sahası içine ortasında Uche’nin yarım vole şeklindeki vuruşu az farkla auta gitti.

32. dakikada ev sahibi atağında Özgür sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

46. dakikada ani gelişen ev sahibi atağında Uche’nin pasında topla buluşan Gökhan Alsan penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı. Kaleci İsmail son anda topu kornere çeldi.

47. dakikada ev sahibinin kullandığı köşe vuruşunda Muhammet ortasını yaptı. Ahmet’in kafa vuruşu meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

50. dakikada konuk ekibin atağında defansın arkasına atılan ara pasta Bahattin sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti.

61. dakikada Murat’ın ceza sahası içerisine ortasında Uche’nin vuruşu kaleci İsmail’de kaldı.

65. dakikada konuk ekibin atağında Bahattin, ceza sahasının dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

72. dakikada defanstan seken topta kaleci ile karşı karşıya kalan ev sahibinde Mehmet vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üst direkten döndü.

86. dakikada ev sahibi atağında Ramazan ceza sahası içinde Manisalı 3 oyuncudan sıyrılır sıyrılmaz vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

KÜNYE

Stat: Gaziantep Kalyon Arena

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Samet Çavuş xx, Mustafa Savranlar xx

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowiak xx, Uğur xx, Ahmet xx, Akakpo xx, Özgür xx Gökhan Alsan xx, Mehmet xx Murat xx, Muhammet xx (Erdal dk. 90 ?), Ramazan xxxx (Cumali dk. 89 x) Uche xx (Keita dk. 90 ?)

Yedekler: Necati, Erhan,Rıza,Bonilla

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Manisaspor: İsmail Şahmalı xx, Mikic xx (Sebaihi dk. 46 x), Fahri xx, Dimov xx, Emre xx, İsmail Haktan xxx, Metin x, Ümit xxx, Umut xx (Perovic dk. 84 x), Gökhan Sazdağı x (Bakaki dk. 63 x), Bahattin xxx

Yedekler:Emrah,Erman,Ömer,Mertan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Ramazan (dk. 86) (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)

Kırmızı Kartlar: İsmail Haktan (dk. 90+2), Sebaihi (dk. 90+6) (Manisaspor)

Sarı Kartlar: Ümit, Emre (Manisaspor)

(Kazım Uzunöz - Lider Olgun/İHA)

Etiketler: Gaziantep, manisaspor, tff 1.lig


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