Bir hafta içerisinde 2 yavru dünyaya gelirken, bir hafta içerisinde bir doğum daha bekleniyor.

Genel yaz mevsiminde çiftleşen lamalar, 11 aylık gebelik sürecinin ardından yine yaz aylarında yavrularını dünyaya getirmeleri ile biliniyor. Gaziantep Büyükşehir belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesinde bulunan lamalar, beklenen Nisan-Ağustos ayları yerine daha soğuk olan Kasım ayında doğum için adeta sıraya girdi. Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki 2 lama, bir hafta arayla doğurdu. Bir lama ise 1-2 hafta içerisinde doğurması bekleniyor. Yaklaşık 3 gün önce doğan yavru dişi olurken, bugün doğumu olan yavru lamanın ise dişi olduğu öğrenildi. Annesi ile birlikte hayvanat bahçesindeki bakıcıların da üzerinde titrediği yavrular, şimdiden hayvanat bahçesinin maskotu olmayı başardı. Sürpriz için hem şaşırdıklarını hem de sevindiklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Genelde hayvanat bahçesinde hayvanlar Nisan-Ağustos aylarında doğum yapar. Lamalar ise en geç Eylül ayında doğurur. Bizim buradaki lamalar ise Kasım ayının ortasından sonra doğuma başladı. 3 gün önce bir erkek, bugün ise dişimiz doğdu. Bir hafta-15 güne kadar bir yavru daha bekliyoruz" diye konuştu. Henüz isim verilmeyen yavrular ise anneleri ile birlikte hayvanat bahçesindeki kendileri için özel olarak hazırlanan bahçede, yürümeye ve koşmaya başladı.