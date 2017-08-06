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Gaziantep otogarında mühimmat bulundu

Gaziantep otogarında çöp kovasına bırakılmış ve arasında roket motoru ve uçaksavar mermilerinin de bulunduğu mühimmat bulundu.

Gaziantep otogarında mühimmat bulundu

06 Ağustos 2017 16:58

İddiaya göre, Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki çöp kovasında bir çuval içerisinde askeri mühimmat parçalarının olduğunu gören otogar görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Çuvalda mühimmat olduğunu tespit eden polis ekiplerinin anonsu üzerine otogara çok sayıda, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Otogara giriş-çıkış kapatıldı

Otogar çevresinin polis ekiplerince güvenlik çemberine alınmasının ardından bomba imha uzmanı ekipler çöp kovasından çıkan mühimmatı inceledi. Yapılan incelemede kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen, 6 adet uçaksavar mermisi, 1 adet roket motoru ve çok sayıda deforme olmuş, roket ve füze parçaları bulundu.
Mühimmatlar polislerce incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, otogar ise kontrollü bir şekilde yeniden kullanıma açıldı. Bulunan malzemelerin kim tarafından bırakıldığı polis ekiplerinin güvenlik kameralarının incelemesinin ardından tespit edilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mehmet Bulut


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