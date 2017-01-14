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Gaziantep Stadyumu açılıyor

Mimarlık çalışmalarının Bahadır Kul Mimarlık tarafından yürütüldüğü Gaziantep Stadyumu 15 Ocak Pazar günü oynanacak Gaziantepspor-Antalyaspor maçı ile açılacak.

Gaziantep Stadyumu açılıyor

14 Ocak 2017 10:56

Konya Torku Arena, Sivas Stadyumu gibi Türkiye’de ve uluslararası arenada 20’ye yakın stadyum ve spor projelerinin mimarlık çalışmalarını üstlenen Bahadır Kul Mimarlık'ın imzasının bulunduğu Gaziantep Stadyumu pazar günü açılacak. 15 Ocak Pazar günü oynanacak Gaziantepspor - Antalyaspor maçı ile kapılarını açacak olan stadyum, Gaziantep için kentin önemli bir mimari yapısı olarak düşünülüyor. Bahadır Kul Mimarlık tarafından yapılan açıklamaya göre stadyum; karayollarıyla olan bağlantısı, sanayi ve konut bölgeleri arasında bağlantı noktası oluşturan bölgede yer alıyor. Özellikle cephesindeki tasarımla ilgi çeken stadyumda, kırmızı ve siyah renkler hakim. Farklı yönlenmelerde yerleştirilen cephe panelleri ile farklı perspektifler oluşturmakta ve Gaziantepspor’un renklerini ön plana çıkarıyor. Stadyumun, bu paneller ile birlikte mozaikleri andıran dış görünümüyle şehrin tarihi kültürünü yansıtması planlandı. 

Etiketler: Gaziantep Stadyumu, Konya Torku Arena, Sivas Stadyumu


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