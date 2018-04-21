Gaziantepspor Eskişehirspor canlı izle (Bein Sports) Antep Eskişehir maç kaç kaç ?

Gaziantepspor Eskişehirspor canlı izle! Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Karabük Bursa maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Gaziantepspor Eskişehirspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Gaziantepspor Eskişehirspor maçı canlı izleme yolları. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

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Es-Es, Gaziantep yolcusu

Eskişehirspor yarın oynayacağı Gaziantepspor karşılaşması için yola çıktı. Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ile tamamlayan Es-Es, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde yaklaşık 65 dakika çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, koordinasyon ve reaksiyon çalışması ile devam etti. 5'e 2 top kapma ve streching ile son bulan bulan antrenmanın ardından Eskişehirspor kafilesi karayolu ile Ankara’ya doğru yola çıktı. Ankara'ya ulaşan kafile, oradan ise havayolu ile Gaziantep’e gidecek.

Eskişehirspor'lu oyuncular ağrı kesiciler ile oynamış

Spor Toto 1. Lig'de küme düşme potasında bulundan Eskişehirspor'da futbolcuların ağrı kesiciler ile maçlara çıktıkları öğrenildi. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bugün basın mensupları ile bir araya gelen Teknik Direktör Yılmaz Vural, fizyoterapist Uğur Aydın'ı da toplantıya dahil etti. Sakatlık sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğünü aktaran Aydın, "Samsun maçında özellikle biliyorsunuz Hürriyet kafasına darbe aldı dikiş attık. Ayrıca arka adalesinde sertlik vardı. Dinlendirdik ve bugün antrenmana vereceğiz. Akaminko'nun bir pozisyonda ayağı diğer oyuncunun altında kaldı. Ağrısı vardı ve hocamızla konuşup tedavisini yaptık. Onu da bugün antrenmana çıkaracağız. Onun dışında sadece Ofoedu kaldı" dedi.

"Ağrı kesicilerle ligi bitirene kadar devam edeceğiz"

Ağrısı devam eden birçok oyuncunun aslında ağrı kesiciler ile mücadele ettiklerini aktaran Aydın, takımda performansı ile her geçen gün güven veren kaleci Kayacan Erdoğan hakkında da bilgiler verdi. Aydın, "Kayacan son zamanlarda çok rahatladı. Onun belinde fıtık var ve tedavisini yaptık. Doktorlara başvurduğumuzda ameliyat denildi. Kuvvet kaybı ve uyuşmalar mevcuttu. Onun da fedakarlığı ile birkaç haftayı ittire ittire gittik. Şimdi biraz rahat. Sadece maç sonlarında bir iki gün ağrısı oluyor ve bize geliyor. Tedavilerini yapıyoruz, sıfır değil ağrısı. Aykut'un da bileğinde ağrı var. Tendomunda ufak bir yırtığı var. Oyuncularımızın fedakarlık yapmalarıyla, ağrı kesicilerle ligi bitirene kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Gaziantepspor Eskişehirspor nasıl canlı izlenir?

Gaziantepspor Eskişehirspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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