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Gaziantepspor’a Ankaragücü taraftarı sahip çıktı

Spor Toto 1 Lig’in 24. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Gaziantepspor müsabakasını Başkent temsilcisi 4-0 kazanırken, maç sonu Ankaragücü taraftarı Gaziantepspor futbolcularını tribüne çağırarak destek verdi.

Gaziantepspora Ankaragücü taraftarı sahip çıktı

24 Şubat 2018 23:33

Spor Toto 1 Lig’in 24. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Gaziantepspor müsabakasını Başkent temsilcisi 4-0 kazandı. Başkent temsilcisinin taraftarı, ligde son sırada bulunan ve sıklıkla gündeme gelen Gaziantepspor'un futbolcularını tribüne çağırarak, ‘Sizi en iyi biz anlarız’, ‘Sahipsiz Antep’ ve ‘Başın öne eğilmesin Antep’ sloganları atarak destek verdi. Maç sonunda gazetecilerle bir araya gelen Gaziantepspor Teknik Direktörü Erol Kolcu, maçın en iyi olayının Ankaragücü taraftarının verdiği destek olduğunu belirterek, “Ankaragücü taraftarına çok ama çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Ankaragücü taraftarı Türk futbolunda örnek bir davranış sergilemiştir”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise basın toplantısında bu desteğe değinerek, “Ankaragücü taraftarının rakip takıma verdikleri destekten dolayı Türk futbolunda örnek bir davranış sergilemiştir. Bu sebepten dolayı bütün taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Camiamıza taraftarımıza bu 3 puanı armağan ediyorum” diye konuştu.

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim
 

 

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