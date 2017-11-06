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Gaziantep’te 2 bin ton tıbbi atık toplandı

Türkiye'de toplamda 81 ton olan tıbbı atığın 2 bin tonu Gaziantep’ten toplanıyor.

Gaziantepte 2 bin ton tıbbi atık toplandı

06 Kasım 2017 16:54

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Sağlık Kuruluşları Atık İstatistikleri değerlendirildi. Toplamda 81 ton olan tıbbı atığın 2 bin tonu ise Gaziantep’ten toplandığı belirtildi. Açıklamada araştırma için 1.527 sağlık kuruluşu ile anket yapıldığı belirtildi. Araştırmanın amacının sağlık kuruluşlarında oluşan, enfeksiyöz, patalojik ve kesici-delici atıklardan oluşan tıbbi atık miktarının tespit edilmesi olduğu bildirildi. Anket, büyük miktarda atık üreten sağlık kuruluşlarında (üniversite hastaneleri ve klinikleri, genel maksatlı hastaneler ve klinikleri, doğum hastaneleri ve klinikleri ile askeri hastaneler ve kliniklerinin tamamında) uygulandı.
TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğünün yaptığı açıklamada Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illeri için de değerlendirmelerde bulunuldu. Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te ki sağlık kuruluşlarında da tıbbi atıklar, diğer atıklardan ayrı toplandı.

Gaziantep’te bulunan 30 sağlık kuruluşunun tümü tıbbi atıkları ayrı topladı. Bu sağlık kuruluşlarının toplam tıbbi atık miktarı 2016 yılında 2.164.428 kg oldu. Adıyaman’da bulunan 12 sağlık kuruluşunun tümü tıbbi atıkları ayrı topladı. Bu sağlık kuruluşlarının toplam tıbbi atık miktarı 2016 yılında 396.897 kg oldu. Kilis’teki 2 sağlık kuruluşu da tıbbi atıklarını ayrı topladı.

Sağlık kuruluşlarından toplam 81 bin ton tıbbi atık toplandı

Toplanan tıbbi atığın, yüzde 67,2’si düzenli depolama tesislerinde, yüzde 17,3’ü belediye çöplüklerinde, yüzde 15,5’i ise yakma tesislerinde bertaraf edildi. Düzenli depolama tesislerinde ve belediye çöplüklerinde bertaraf edilen tıbbi atığın tamamına yakınının sterilize edildiği belirlendi.

Tıbbi atığın yüzde 24,1’inin İstanbul, yüzde 9,3’ünün Ankara, yüzde 6,7’sinin ise İzmir’deki sağlık kuruluşlarında toplandığı tespit edildi.

Etiketler: Gaziantep, tubbi atık

 

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