Gaziantep'in şahninbey ilçesine bağlı özdemirbey caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında anlaşılan binalar, boşaltılmasının ardından belediye ekipleri tarafından yıkılıyor. Çevresinde korkuluklarla kapatılan yolda iş makineleri tarafından gerekli çalışmaların ardından yıkılıyor. İş makineleri tarafından yıkıma hazır hale getirilen 5 katlı bina iş makinelerinin son darbelerinin ardından yıkıldı. Deprem ve heyelan gibi doğal olaylarda yıkılan binaları anımsatan yıkım anında etraf toz bulutu oldu.

İlk darbeyi başkan vurdu

Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen yıkımda ilk darbeyi ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vurdu. İş makinesine çıkan Tahmazoğlu, kepçe ve delici iş makinesi ile yaklaşık 30 dakika işçilerle birlikte çalışarak, binayı yıkıma hazır hale getirdi. Belediye Başkanı Tahmazoğlu, yaklaşık 6 yıldır şehirde kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdürdürüldüğünü söyledi. Tahmazoğlu, "Şuanda 5 ayrı bölgede yaptığımız kentsel dönüşüm kapsamında 6020 adet bağımsız alan kamulaştırıldı ve yıkıldı. Bu çok ciddi rakam 6 bin 20 kişinin tek tek anlaşmak, yerlerini satın alıp, kamulaştırmak ve yıkmak. Hiç bir yıkımımızı olayla gerçekleştirmedik. Hepsi olaysız, gönül rızasıyla gerçekleştirdik. Binalara baktığımız hepsi yığma yapılmış, depreme dayanıksız. Allah korusun bir deprem anında bu binaların hepsi insanların üzerine çökecek, tost gibi olacak düzeyde. Bu binaları yıkıp, depreme daha dayanaklı, aralarında sosyal donatıları olan, yaşanabilir alanlar oluşturuyoruz. 6 binden fazla binanın inşaatını tamamladık. 3 bine yakın binamızın da inşaatı sürüyor" dedi.

MEHMET BULUT-SERHAT DEMİR