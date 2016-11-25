Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Gaziantep'te 5 katlı bina işte böyle yıkıldı

Gaziantep'te 5 katlı bina işte böyle yıkıldı

Gaziantep'te kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan 5 katlı bir binanın yıkım anı kameralara yansıdı.

Gaziantepte 5 katlı bina işte böyle yıkıldı

25 Kasım 2016 12:25
Gaziantep'te 5 katlı bina işte böyle yıkıldı - Tıkla İzle

Gaziantep'in şahninbey ilçesine bağlı özdemirbey caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında anlaşılan binalar, boşaltılmasının ardından belediye ekipleri tarafından yıkılıyor. Çevresinde korkuluklarla kapatılan yolda iş makineleri tarafından gerekli çalışmaların ardından yıkılıyor. İş makineleri tarafından yıkıma hazır hale getirilen 5 katlı bina iş makinelerinin son darbelerinin ardından yıkıldı. Deprem ve heyelan gibi doğal olaylarda yıkılan binaları anımsatan yıkım anında etraf toz bulutu oldu.

İlk darbeyi başkan vurdu
Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen yıkımda ilk darbeyi ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vurdu. İş makinesine çıkan Tahmazoğlu, kepçe ve delici iş makinesi ile yaklaşık 30 dakika işçilerle birlikte çalışarak, binayı yıkıma hazır hale getirdi. Belediye Başkanı Tahmazoğlu, yaklaşık 6 yıldır şehirde kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdürdürüldüğünü söyledi. Tahmazoğlu, "Şuanda 5 ayrı bölgede yaptığımız kentsel dönüşüm kapsamında 6020 adet bağımsız alan kamulaştırıldı ve yıkıldı. Bu çok ciddi rakam 6 bin 20 kişinin tek tek anlaşmak, yerlerini satın alıp, kamulaştırmak ve yıkmak. Hiç bir yıkımımızı olayla gerçekleştirmedik. Hepsi olaysız, gönül rızasıyla gerçekleştirdik. Binalara baktığımız hepsi yığma yapılmış, depreme dayanıksız. Allah korusun bir deprem anında bu binaların hepsi insanların üzerine çökecek, tost gibi olacak düzeyde. Bu binaları yıkıp, depreme daha dayanaklı, aralarında sosyal donatıları olan, yaşanabilir alanlar oluşturuyoruz. 6 binden fazla binanın inşaatını tamamladık. 3 bine yakın binamızın da inşaatı sürüyor" dedi.

MEHMET BULUT-SERHAT DEMİR 

Etiketler: deprem, Gaziantep, kentsel dönüşüm


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç