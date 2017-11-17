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Gaziantep'te 500 polisli uygulama

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı farklı mahallelerinde 115 ekip ve 500 polisin katıldığı huzur uygulaması yapıldı.

Gaziantepte 500 polisli uygulama

17 Kasım 2017 23:44

Şahinbey ilçesine bağlı Düztepe Mahallesi'nde yapılan uygulamaya Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da katıldı. Karaduman, uygulamayı yerinde izledi ve polis memurları ile sohbet etti.
Uygulamaya ise, asayiş ve narkotik ekiplerinin yanı sıra zırhlı araçlar ile Özel Harekat ekipleri de katıldı.
Öte yandan, emniyet ekipleri drone ile uygulamaya destek sağlarken, uygulama esnasında, Suriyeli bir şahsın arabasından çıkan 40 adet cep telefonuna el koyuldu. Şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Etiketler: Şahinbey

 

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