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Gaziantep'te alacak-verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gaziantepte alacak-verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

20 Şubat 2017 23:22
Alacak-verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi 17. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki ailenin fertleri sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile evlerindeki av tüfeklerini alan şahıslar birbirlerine ateş etti. Olayda vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan Nuran K. (50), İbrahim Halil G. (34) ve Muzaffer Ş. (27), ambulansla Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Muzaffer Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili R.Ş. ve N.G. isimli şahısları gözaltına aldı.

Orhan Erkılıç 

 

Etiketler: Gaziantep


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