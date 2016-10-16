Gaziantep’te polis ekipleri akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesindeki 5 katlı bir eve operasyon düzenledi. İlk patlamanın yaşandığı 500 evler mahallesine yaklaşık 800 metre uzaklıktaki eve düzenlenen operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Evin kapısına tuzaklanan patlayıcı olması ihtimali nedeniyle polisin eve kapıyı fünye ile kontrollü bir şekilde patlatarak girdiği belirtildi.

Sinyal kesici araçların da gönderildiği bölgede bomba imha ve terör ekiplerinin evdeki incelemesi sürüyor.

Lider Olgun - Serhat Demir

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