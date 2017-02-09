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Gaziantep'te DEAŞ'ın 4 bombacısı yakalandı

Gaziantep’te sansasyonel eylem planı hazırlığında oldukları iddia edilen 4 DEAŞ mensubu 150 kilogram patlayıcı ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda gerçekleşen aramalarda, 150 kilo ağırlığında, 24 adet patlayıcı madde ile irtibatlandırılmış metal ile güçlendirilmiş canlı bomba bel kuşağı ve 1 kalıp halinde TNT patlayıcı ele geçirildi.

Gaziantepte DEAŞın 4 bombacısı yakalandı

09 Şubat 2017 12:54
Gaziantep'te DEAŞ'ın 4 bombacısı yakalandı - Tıkla İzle

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bu kapsamda, Suriye’deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren örgütün üst düzey mensuplarının talimatları doğrultusunda bazı örgüt mensuplarının ülkemizde sansasyonel eylem yapacakları yönünde bilgiler elde edilmiştir. Bunun üzerine terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan ve “Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan bir (1) şüpheli ile birlikte, toplam dört (4) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin ifadeleri ve yapmış oldukları yer göstermeleri neticesinde gerçekleşen aramalarda, yaklaşık 150 kg ağırlığında, 24 adet patlayıcı madde ile irtibatlandırılmış metal ile güçlendirilmiş canlı bomba bel kuşağı ve 1 kalıp halinde (14 kg ağırlığında) TNT patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 2 adet Kalaşnikof (AK-47) marka açılır kapanır dipçikli otomatik tüfek, 19 adet cep telefonlu bomba anahtar sistemi, 21 adet dijital saatli zaman ayarlı bomba anahtar sistemi, 20 adet canlı bomba basma butonlu bomba anahtar sistemi, 1 adet tabanca, 52 adet 7,62 mm çaplı fişek, 100 adet elektrikli kapsül, 300 adet normal kapsül, 1 adet top infilaklı fitil, 30 adet 9 mm çaplı dolu fişek, 2 adet kaleşnikof (AK-47) şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, cep telefonu, sim kart ve hafıza kartı elde edilerek tamamına el konmuştur. Yakalanan dört (4) şüpheli, haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Etiketler: canlı bomba


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