Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 41 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili arama, yakalama ve gözaltın; toplam 41 öğretmen hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmaların safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

