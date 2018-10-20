Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı!

Edinilen bilgiye göre kaza, Araban-Adıyaman karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman istikametinden Gaziantep istikametine seyir eden Seydi Vakkas T. yönetimindeki 01 BİC 01 plakalı hafif ticari araç ile Gaziantep'ten Adıyaman tarafına gitmekte olan Ekrem K. idaresindeki 46 EC 702 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çat Boğazı mevkisinde meydana gelen kazada, her iki aracın sürücülerinin yanı sıra hafif ticari araç ile otomobillerin içinde bulunan isimleri tespit edilemeyen 2 kişi ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Kazanın hemen sonrasında tesadüfen bölgeden geçen Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney de yaralılara müdahale eden sağlık görevlilerine yardımcı oldu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özdemir ve Kasney, yaralıların olay yerinden götürülmesinin ardından kaza bölgesinden ayrıldı.



Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.