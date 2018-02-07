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Gaziantep’te kanlı gece: 2 ölü

Gaziantep’te dün gece iki cinayet işlendi. Olayların failleri ise kayıplara karıştı.

Gaziantepte kanlı gece: 2 ölü

07 Şubat 2018 12:26
Gaziantep’te kanlı gece: 2 ölü - Tıkla İzle

İlk olay, dün gece 02.00 sıralarında Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathane işletmecisi 45 yaşındaki Zeki Çelik, kıraathanede tartıştığı kişiler ile arasında arbede çıkması sonucu silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan 122 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze yapılan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından ise ailesine teslim edildi.

Diğer olay ise dün gece saat 02.00 sıralarında Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Mustafa Deniz, Narlıtepe Mahallesi'ndeki evindeyken aranarak Ünaldı Mahallesi'ne çağrıldı. Mustafa Deniz’in para verileceği iddiasıyla arandığı öğrenilirken, Ünaldı Mahallesi'ne gelen Deniz, silahla vurularak hayatını kaybetti. Saat 03.00 sıralarında vurulan Mustafa Deniz’in cenazesi sabah 05.00 sıralarında işe giden vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar tarafından polise bilgi verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın hayatını kaybettiği anlaşılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edildi.
Polis ekipleri her iki şüphelinin de yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.
 

Mehmet Bulut - Abdülkadir Güneş
 

 

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