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Gaziantep'te kaybolan minik Hatice Kübra sokakta bulundu

Gaziantep'te 2 gün önce kaybolan minik Hatice Kübra bugün sokakta sağ olarak bulundu. Çocuğun bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan mahalleli, Hatice Kübra'yı bulan gence sevgi gösterisinde bulundu.

Gaziantepte kaybolan minik Hatice Kübra sokakta bulundu

21 Ekim 2016 11:58

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi 8. Nolu Sokak'ta bulunan ikiz kız kardeşlerden Hatice Kübra Çakıroğlu, 2 gün önce gittiği bakkaldan bir daha geri dönmemişti. Kaybolan çocuk için aile televizyon programına çıkarken, polis ise mahallede detaylı arama çalışması başlatmıştı. Mahallede eğitimli köpeklerin de yardımıyla arama yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Oluştıurulan özel ekip tarafından yaklaşık 150 kamera görüntüleri izlendi. Kalan yaklaşık 100 kamerayı da inceleme çalışmalarını yürüten polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştirdi.

Polisin çalışmaları karşısında köşeye sıkıştıkları tahmin edilen kişi ya da kişiler bugün saat 11.00 sıralarında çocuğu evinin 500 metre uzağında bir sokağa bıraktı. Çocuğu görüp tanıyan Müslüm Can (18), 2 gündür kayıp olan Hatice Kübra'yı kucağına alarak eve getirdi. Hatice Kübra'nın getirilmesinin ardından mahalleli büyük bir sevinç yaşadı. Olay yerine 112 ekipleri çağrılırken, polis ekiplerinin teslim aldığı bebek, rahatsızlanan dedesi ile birlikte ambulansa konuldu.

Bebeği bulan Müslüm Can ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahalleliler polislere, "Bu genci tanıyoruz sonuna kadar arkasındayız. Öyle bir şey yapmaz" dedi. Hatice Kübra'nın yakınları ise gencin ödüllendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mehmet Bulut - Serhat Demir

 

Etiketler: Gaziantep


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