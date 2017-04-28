Diğer
Kategoriler

Gaziantep’te kazanan yok

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasının açılış maçında Gaziantepspor, sahasında Kardemir Karabükspor’u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Gaziantepte kazanan yok

28 Nisan 2017 22:23

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Marcinho’nun serbest vuruşunda İlhan Parlağ’ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

30. dakikada İlhan Parlak’ın Ghılas’a ara pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı, penaltı noktasında vuruşunda top üstten auta çıktı.

44. dakikada Fatau’nun uzaktan vuruşunda kaleci köşeye gelen topa uzanarak son anda golü önledi.

49. dakikada Barış Yardımcı’nın ortasında arka direkteki Marcinho’nun vuruşunda yerden seken top yandan auta gitti.

52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Yardımcı’nın arka direğe gönderdiği topla bulaşan Ghilas’ın vuruşu auta çıktı.

59. dakikada sağ taç çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşta Bliznichenko’nun yaptığı ortada topa yükselen Seleznyov’un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

73. dakikada Tanase’nin ortasında penaltı noktasının solundan vuruşunu yapan Zec, kaleci Paulo Victor’u geçemedi.

Stat: Gaziantep Kalyon Arena

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Erdinç Sezertam xx

Gaziantepspor: Paulo Victor xx, Barış xx, Wallace Reis xx (Elyasa dk. 46 x), Musa xx, Pedroso xx, Fatau xx (Sefa Yılmaz dk. 78 x), Thiam xx, İlhan Parlak xx, Abdülkadir xx, Kangwa xx (Muhammet Demir dk. 46 x), Ghilas xx

Yedekler: Gökhan, Abdulkadir, Kisliak, Angan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Valerika Gaman xx, Ceyhun xx, Dany xx, Barış Bağdaş xx, Zec xx (Yatabare dk. 84 ?), Latovlevici xx, Poko xx, Seleznov xx, Tanase xx (Skulason dk. 86 ?), Bliznichenko (Lazarevic dk. 75 xx)

Yedekler: Ercüment, Serdar, İshak, Fatih

Teknik Direktör: Zoran Barisic

Sarı kartlar: Musa Nizam, Ghilas, Fatau (Gaziantepspor), Latolevici, Lazorevic, Seleznov, Poko, Barış Başdaş (Kardemir Karabükspor)

Lider Olgun - Orhan Erkılıç

Etiketler: gaziantepspor, Kardemir Karabükspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!