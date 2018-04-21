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Gaziantep'te MHP'ye büyük katılım

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran’da yapılacağının açıklanmasının ardından, Gaziantep’te çok sayıda kişi düzenlenen törenle MHP'ye katıldı.

Gaziantepte MHPye büyük katılım

21 Nisan 2018 10:01

Erken seçimin kesinleşmesiyle birlikte Gaziantep’in Nizip ilçesi Mehmetobası köyü ve çevre köylerden çok sayıda kişi, düzenlenen törenle MHP’ye katıldı. Katılım töreninde konuşan MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, devlet-millet sevdası taşıyan herkesi MHP saflarına davet etti.

MHP’li Mehmet Karakurt’un çabalarıyla gerçekleşen MHP’ye katılımlar için GATEM Fıstıkçılar Sitesi’ndeki bir iş yerinde rozet takma töreni düzenlendi. MHP’ye katılan en genç seçmen Kadir Kaya'ya ve en yaşlı seçmen 74 yaşındaki Mehmet Kaya’ya İl Başkanı Muhittin Taşdoğan tarafından MHP rozetleri takıldı. 

Partilere seslenen Taşdoğan, milli çıkarları savunacaklarını belirterek, "Kim ne derse desin, kim hangi algıyı oluşturmaya çalışırsa çalışsın MHP kadrolarıyla, Başbuğu Alparslan Türkeş'in yolunda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ülkesi ve milleti için elinden geleni yapmaya devam ediyor. 24 Haziran seçimlerinden de yüzümüzün akıyla çıkacağız. MHP olarak bizim hiçbir vatandaşımızla sorunumuz yok. Tüm halkımızı çok seviyor ve hepsi ile siyaset yapıyoruz. Bizim sorunumuz vatan, millet ve bayrakla sorunu olanlarla. Biz ayrıştırmacı değil bir parti değil bütünleştirici bir partiyiz. Devlet-millet sevdası taşıyan herkesi MHP saflarına davet ediyoruz" diye konuştu. 

Konuşmaların ardından MHP’ye yeni katılanların rozetleri Taşdoğan ve MHP Şehitkamil İlçe Başkanı Aziz Yücel tarafından takıldı.  

Etiketler: Gaziantep, MHP

 

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