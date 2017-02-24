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Gaziantep'te Suriyeli'nin işlettiği kaçak eczaneye baskın

Gaziantep'te bir Suriyelinin işlettiği tespit edilen kaçak eczaneye baskın yapılarak tıbbi cihazlara ve ilaçlara el konuldu. Suriyeli şahıs gözaltına alındı.


24 Şubat 2017 17:21

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Yabancılar şubesi ekipleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kaçak eczane işletildiği ileri sürülen Şahinbey ilçesindeki 2 katlı binanın alt kısmındaki depoya baskın düzenledi. Dışarıdan depo görünümlü olan iş yerinin 33 yaşındaki Suriyeli Ahmed Hamo tarafından kaçak eczane olarak işletildiği belirlendi. İçeride tansiyon aleti, kan alma cihazı ile birlikte çok sayıda ilaç ele geçiren ekipler, sadece yatak, yastık ve battaniye bulunan bir bölmenin de bulunduğunu tespit etti. Tespit edilen bölüm, yatan hastaların tedavisinde kullanıldığı tahmin ediliyor.

El Bab'dan geldiğini söyledi

Bölmede yatan hastaları tedavi ettiği ileri sürülen Suriyeli Hamo, 3-4 ay önce El Bab'dan kaçarak Türkiye'ye sığındığını söyledi. El Bab'da eczacılık yaptığını anlatan Hamo, ticaret yapmadığını söyleyerek, tansiyon ve kan ölçümü yaptığını kaydetti. Hamo, Suriye'den getirebildiği ilaçları ise ücreti karşılığında tanıdığı kişilere verdiğini söyledi

Ekipler, denetimden sonra ilaçlara el koydu. Gözaltına alınan Suriyeli şahıs, ifadesi alınmak üzere 25 Aralık Polis Merkezi'ne götürdü. Savcılık talimatına göre, işlem yapılacağı belirtildi.
Polis, zabıta ve sağlık ekipleri 7 Şubat 2017 tarihinde yapılan baskında ise Suriyelilerin işlettiği kaçak muayenehanelere baskın düzenlemiş, market görünümlü muayenehaneye yapılan baskında ultrason aleti ve hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanıldığı tahmin edilen tıbbi cihazlar ele geçirilmişti. 

Mehmet Bulut

Etiketler: eczane, Gaziantep, Suriyeli


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