Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde 42 yaşındaki Ümmet Çam idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Traktörün altında kalan 40 yaşındaki Meryem Çam olay yerinde ölürken, kocası Ümmet Çam, Ersin Arslan Devlet Hastanesine, 20 yaşındaki oğlu Mehmet Çam ise Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meryem Çam'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsinin ardından cenaze, Sarıkaya Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilmek üzere aileye teslim edildi.

Askere gideceği öğrenildi

Ailenin sabah saatlerinde çalışmak amacıyla tarlaya giderken kazanın meydana geldiği bildirildi. Öte yandan kazada ağır yaralanan Mehmet Çam'ın, bir süre önce vatani görevini yapmak amacıyla askerlik muayenesini yaptırdığı belirtildi. Yaklaşık 20 güne kadar askere gideceği öğrenilen Mehmet Çam'ın, hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.

Mehmet Bulut