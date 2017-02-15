Gaziosmanpaşa yeni metro hatlarıyla bölgesinde merkezi rolünü artırıyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın ulaşım konusuna verdiği önemle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı görüşmelerle şekillenen raylı sistem hatları ilçeye büyük bir değer katacak. Gaziosmanpaşa ilçeden geçecek olan 4 raylı sistem hattı ve 2 teleferik hattıyla ulaşımda önemli bir role kavuşurken, bu çalışmaların ilçenin sosyoekonomik ve kültürel gelişimine büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Usta, Gaziosmanpaşa’nın ulaşımda merkezi bir konuma yerleşmesine raylı sistem ve teleferik hatlarıyla büyük destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a teşekkür ederek, “İlçemiz coğrafi olarak İstanbul’un merkezi konumunda olan bir bölgede. 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerin yer aldığı bölgenin de hemen yanı başında yer alıyor. İlçemize İBB ile yaptığımız görüşmeler sonucu mevcut ve devam eden raylı sistem hatlarının yanı sıra 2 yeni metro hattı ve 2 yeni teleferik hattı kazandırıyoruz. Bu projelerle birlikte devam eden Kentsel Dönüşüm projeleri tamamlandığında Gaziosmanpaşa, İstanbul’un tercih edilen ilk 10 ilçesinden biri haline gelecek. Ulaşımı rahatlatacak, insanımızın hayatını kolaylaştıracak ve konfor katacak projelerle Gaziosmanpaşa ‘marka şehir’ olacak” dedi.

Kabataş-Mecidiyeköy-Gaziosmanpaşa-Mahmutbey metrosu 2018’de açılıyor

Hali hazırda 15,3 kilometre uzunluğundaki Hapibler-Edirnekapı-Topkapı raylı sistemi hattı Gaziosmanpaşa’dan geçiyor. 2018 yılında hizmete girecek olan 24,5 km uzunluğundaki Kabataş- Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı projesinde ise Gaziosmanpaşa’dan geçecek ikinci raylı sistem hattı olacak. Kabataş - Mecidiyeköy - Gaziosmanpaşa - Mahmutbey metro hattında Gaziosmanpaşa’da 4 istasyon bulunuyor. Gaziosmanpaşa’da bulunan istasyonlar Akşemsettin, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle ve Karadeniz Mahallesi olacak. 19 istasyondan oluşan ve 8 ilçeyi birbirine bağlayan metro hattının 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Maliyeti 3 milyar 700 milyon TL olacak olan metro hattında günde 1 milyon yolcu taşınacak ve Bağcılar 24 kilometrelik bu hat günde 1 milyon yolcu taşıyacak. Yüzde 75’i tamamlanmış olan bu hatla birlikte Bağcılar-Kabataş arası yolculuk 31,5 dakika gibi bir süreye inecek. Bu metro hattında 300 tane vagon olacak ve bu metrolar akıllı araçlar olacak. Bu metrolar sürücüsü olmadan hareket edecek ve durağa gelerek yolcusunu alıp devam edecek. Yolcuların her türlü konforları da düşünüldü, yolcular içeride internet kullanacak, telefonlarını şarj edebilecekler.

Vezneciler-Gaziosmanpaşa-Sultangazi metrosu ulaşımda büyük rahatlık getirecek

2019 sonrası yapılacak yatırımlarla iki yeni metro hattı daha Gaziosmanpaşa’dan geçecek. 18,1 kilometre uzunluğundaki Vezneciler-Gaziosmanpaşa-Sultangazi metro hattı ile 40,3 kilometre uzunluğundaki Kazlıçeşme-Gaziosmanpaşa-Kağıthane-4. Levent- Kadıköy metro hattı projeleri 2019 sonrası yapılacak yatırımlarla hayata geçecek. Bu projeler arasında ilçede 4 durağı bulunan Vezneciler-Gaziosmanpaşa-Sultangazi metro hattının ilçenin ulaşımında büyük bir rahatlama getirmesi bekleniyor.

İstanbul’un Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri arasında hizmet verecek Vezneciler- Gaziosmanpaşa-Sultangazi Raylı Sistem Hattı projesi için süreç başladı. Vezneciler- Gaziosmanpaşa-Sultangazi metro hattının proje bedeli, 2 milyar 200 milyon TL olarak hesaplandı. Bu raylı sistem hattı güzergahı İstanbul’un dört önemli bölgesi olan Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri birbirine bağlanmış olacak. Güzergah Fatih ilçesinde Vezneciler bölgesinden başlıyor Edirnekapı’dan geçerek Eyüp’e ve Rami’ye uğrayarak Gaziosmanpaşa Meydan’a ulaşıyor. Bu hat daha sonra Küçükköy ve Yeni Mahalle durakları üzerinden Mescid-i Selam bölgesinde sonlanıyor. Vezneciler ile Sultangazi arasındaki mesafeyi 25,5 dakikaya düşüren ve ikiz tünel yöntemiyle gerçekleştirilecek projede toplam 15 istasyon ile bir depo alanı bulunuyor. Bu hattın Gaziosmanpaşa’dan geçen durakları ise Gaziosmanpaşa, Küçükköy 1, Küçükköy 2 ve Yenimahalle olacak.

Projeyle özellikle Şişhane - Yenikapı metro hattına Vezneciler istasyonunda bağlanarak bu sayede Marmaray’a entegrasyon da sağlanıyor. Proje ayrıca Yenimahalle bölgesinde yapı devam etmekte olan Beşiktaş-Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattına Yenimahalle istasyonunda, planlanan Zeytinburnu -Kadıköy metro hattına Gaziosmanpaşa istasyonunda ve yine planlanan İncirli - Söğütlüçeşme metro hattına Ayvansaray istasyonunda entegre olacak. Vezneciler -Gaziosmanpaşa-Sultangazi metro hattının bu şekilde raylı sistem ağı bütününde çok önemli bir yere sahip olacak.

Zeytinburnu-Kadıköy metro hattı Kazlıçeşme’den başlayıp, Söğütlüçeşme’de son bulacak. İstanbul'un ikinci marmarayı olacak olan hat Zeytinburnu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy'den geçecek. İhalesi 2016 yılı Ekim ayında yapılan proje Kazlıçeşme'den başlayıp Gaziosmanpaşa’dan geçerek Kağıthane-Levent hattını izleyecek ve Rumeli Hisarı'ndan tüp geçitle Rasathane'ye bağlanacak, oradan Söğütlüçeşme'ye uzanacak. Proje, İstanbul'un çevre yolu metrosu olarak nitelendiriliyor. Proje Kazlıçeşme'den Marmaray'a, Silahtarhane durağından Kabataş-Mahmutbey metrosuna, Ümraniye Çarşı durağından Üsküdar-Ümraniye metrosuna, Söğütlüçeşme'den de metrobüse bağlanacak. 22 istasyondan oluşan hattın tamamının 2023'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Gaziosmanpaşa’ya iki teleferik hattı geliyor

Gaziosmanpaşa’nın topoğrafik yapısı gereği uygun bir ulaşım aracı olarak öne çıkan teleferik, önümüzdeki dönemde 2 ayrı projeyle ilçeye kazandırılacak. Bunlardan ilki Miniatürk-Alibeyköy-Vialand projesi olacak. 2,9 kilometrelik Miniatürk -Alibeyköy teleferik hattı Gaziosmanpaşa’dan da geçecek. İlçeden geçmesi planlanan ikinci teleferik hattı ise 4,1 kilometrelik Akşemsettin-Gaziosmanpaşa-Rami teleferik hattı olacak. Bu hatlar tamamlandığında Gaziosmanpaşa’dan hem İstanbul’un panaromik görüntüsü eşliğinde keyifli bir yolculuk yapılacak, hem de zamandan tasarruf edilerek yolculuk süreleri azalacak.