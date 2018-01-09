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Gaziosmanpaşa'da 50 dairelik 4 binanın yıkımı gerçekleşti

Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında depreme dayanıksız 50 daireden oluşan 4 ayrı binanın yıkımı gerçekleşti. İlçenin yüzde 38'inde kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “İnsanların her şeyden istifade edebileceği bir yaşam alanı oluşturuyoruz” dedi.

Gaziosmanpaşada 50 dairelik 4 binanın yıkımı gerçekleşti

09 Ocak 2018 13:34
Gaziosmanpaşa'da 50 dairelik 4 binanın yıkımı gerçekleşti - Tıkla İzle

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kentsel Dönüşüm kapsamında ilçedeki riskli yapıların yıkım çalışmalarına devam ediyor. Yıldıztabya Mahallesi'nde daha önceden boşaltılmış, depreme dayanıksız 50 daireden oluşan 4 ayrı binanın yıkımı gerçekleşti. Binaların yıkımını yerinde takip eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, hak sahipleri ile uzun uzun sohbet ederek kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yıkımı gerçekleşen binaların yerine daha sağlam, uzun ömürlü ve deprem yönetmeliğine uygun modern yapılar inşa edilecek.

‘‘İnsanların her şeyden istifade edebileceği bir yaşam alanı oluşturuyoruz”

Yıkım çalışmalarını takip eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “İlçemizin yüzde 38’inde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. 5 bölgemizde inşaat çalışmaları başladı, 5 bölgede de proje ve ruhsat çalışmaları bitmek üzere. Yaklaşık 6 bin 500 vatandaşımızla anlaştık, 4 bine yakın bina yıkıldı. Bugün de burada Yıldıztabya bölgemizde kalan bir mahallemizdeki son kalan binaları yıkıyoruz. Bundan sonra inşallah projelerin bitme aşamalarını izleyeceğiz. Sarıgöl ve Fevzi Çakmak’taki konutlarımızdan toplamda bin 500 adet konut teslim edildi. Burada ilk kriterimiz vatandaşlarımızı memnun etmek. Birinci etabımızda 400 tane hak sahibi vardı bunların yüzde 95’i ile anlaşma sağlandı diğer yüzde 5’i ile de anlaşmaya devam ediyoruz. Burada tüm alt yapı sistemleri değişiyor, donatı alanları park, bahçe, otopark gibi alanlar inşa ediliyor. Tüm sistemler yeni teknoloji ile güvenli ve konforlu bir biçimde yapılıyor. Bir o kadar da insanların her şeyden istifade edebileceği bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Buradaki yıkımlar bittikten sonra, ruhsat vererek çalışmalarımızı da bir an önce sonlandırmak istiyoruz” diye konuştu.

28 senedir Gaziosmanpaşa’da ikamet eden Emine Ak, “Bir an önce evlerimizin yapılmasını ve buraları düzenli halde görmek istiyorum. Biz evlerimizi verdik yapım aşamasında tamamlanmasını bekliyoruz, şu an için memnunuz. Güzel sitelere gittiğimiz zaman imreniyoruz, biz de öyle yerlerde oturmak istiyoruz. Bizi gecekonduda oturuyorsunuz diye aşağılıyorlardı. Güveniyoruz ve memnunuz, yolumuz ulaşımlarımız da güzel olacak o yüzden biz gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gönül rahatlığıyla oturacağız”

“Evlerimiz yıkılıyor ama daha güzellerinin yapılacağına eminiz” diyen Mustafa Yıldırım ise, “Bizim için daha güzel yaşam alanları yapılacak. Burada evlerin çoğu depreme dayanıksızdı, can güvenliğimiz yoktu. Şimdi yapılacak evlerimizde, çocuklar içinde daha güzel yaşam alanları olacak. Yatay yollar, yeşil alanlar ve parklar yapılacak. Gönül rahatlığıyla oturabileceğiz” dedi. 

Fethiye Mutaf - Emrah Kuş

Etiketler: gaziosmanpaşa

 

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