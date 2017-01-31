Gazisosmanpaşa’da gece saat 03.45 sıralarında düzenlenen narkotik operasyonu sırasında devriye görevi yapan ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerden 1’ölü 1’ide yaralı olarak kovalamaca sonrasında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmişti. Düzenlenen operasyon sırasında hayatını kaybeden şahsın Ramazan Ö. olduğu ortaya çıktı. Ölü olarak ele geçirilen şüphelinin hırsızlıktan 210 kaydının olduğu belirtildi. Yine aynı operasyon sonrasında yaralı olarak ele geçirilen H.Ö’nün ise hırsızlıktan 23 kaydının olduğu ifade edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.