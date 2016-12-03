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Gaziosmanpaşa’da narkotik operasyonu

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyona polis köpekleri "Maya" ve "Fırtına" da katılırken, yapılan aramalarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşada narkotik operasyonu

03 Aralık 2016 15:03
Gaziosmanpaşa’da narkotik operasyonu - Tıkla İzle

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan operasyon anonsu sonrası ekipler konvoy halinde operasyon düzenlenecek bölgelere doğru hareket etti. Çok sayıda sivil polisin katıldığı operasyona, özel harekat polisleri, yunus ekipleri ve çevik kuvvet polisleri destek verdi. Düzenlenen narkotik operasyonunda polis köpekleri ile birlikte girilen bazı evlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik polis köpekleri Maya ve Fırtına’nın didik didik arama yaptığı o anlar ise kameralara yansıdı.
Gaziosmanpaşa’da çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda satışa hazır 6 fişek uyuşturucu madde bulunurken gözaltı sayısı hakkında bilgi verilmedi.
 

Selim Bayraktar
 


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