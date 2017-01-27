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Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı tespit edilen bir bilardo salonuna operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplamda 4254 gram esrar ile 800 adet extacy hap ele geçirilirken olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşada uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

27 Ocak 2017 13:27
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı devriye ekipleri Şemsipaşa Mahallesinde 54 NG 179 plakalı siyah bir aracın içindeki 2 şahıstan şüphelendi. Bunun üzerine aracı durduran ekipler şüphelendikleri şahısların üzerini aradı. Yapılan aramalarda Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir şahsın üzerinde fişek halinde 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu madde taşıyan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. Şahıslar polise verdiği ilk ifadelerinde Şemsipaşa Mahallesi 41. Sokakta bulunan bir bilardo salonunda uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri dün gece yarısı bilardo salonuna operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında bilardo salonunda yapılan aramalarda Siyah çöp poşeti içerisinde 3900 gram esrar, şeffaf poşet içerisinde satışa hazır 5 adet 6.41 gram esrar, şeffaf poşet içerisinde satışa hazır 5 adet 18.26 gram esrar, şeffaf poşet içerisinde 2 adet koyu kahve renkli 4.64 gram kubar esrar, beyaz kumaş torba içerisinde 122.8 gram kubar esrar, 575 adet mavi renkli uyuşturucu- uyarıcı hap(189,65gram), 225 adet beyaz renkli uyuşturucu- uyarıcı hap ele geçirildi. Ayrıca operasyon sırasında bilardo salonunda yakalanan V. M. isimli şahsın üzerinden 1.07 gram esrar, F. S. isimli şahsın üzerinde ise 3.34 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden kazandığını düşünülen bin 310 TL para ele geçirildi.
Operasyon kapsamında toplamda 4254 gram esrar ile 800 adet extasy hap ele geçirilirken olayla ilgili M. Ş. , F. S., V. M., Ö. F. Ş., D. K., H. Ş., H. B. ve H. Ş. İsimli şüpheliler gözaltına alındı.
Öte yandan Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce'nin talimatları üzerine bölgede uygulamalar arttırıldı. 

Etiketler: uyuşturucu


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