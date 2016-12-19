Londra merkezli IPRA tarafından 1990 yılından bu yana düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nin ödül töreni bu yıl Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirildi. Belediyemizce yürütülen ‘HOPEGOP – Gaziosmanpaşa Umut’ projesi, uluslararası alanda önemli ödül aldı. Halkla ilişkiler alanında dünya çapında akredite olan IPRA (International PublicRelationsAssociation) tarafından, Türkiye’den ödüle layık görülen resmi kurumlardan biri de Gaziosmanpaşa Belediyesi oldu. Ödül töreninde kamu sektörü alanında büyük ödül Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin oldu.

KAMU ALANINDA EN İYİ HALKLA İLİŞKİLER ÖDÜLÜ

Kamu alanında alınan eni iyi halklar ilişkiler ödülüne layık görülen ‘HOPEGOP-Gaziosmanpaşa Umut’ projesiyle, vatandaşın talebine göre kişiye özel hizmet geliştiren Gaziosmanpaşa Belediyesi, yapmış olduğu ev ziyaretlerindeki verilere göre vatandaşın ihtiyacı olan hizmeti üretiyor. Proje kapsamında sosyal yardımlar, engelli ve yaşlı hastaların ücretsiz olarak hastanelere taşınması, ücretsiz ambulans hizmeti, yenidoğan bebeklere hoş geldin ziyaretleri ve hediye takdimi, 40 yıllık çiftlere tekrar evlilik heyecanının hissettirilmesi, ‘Mutlu Anneler ve Huzurlu Anneler’ hamilelik eğitimleri, yaşlı ve yalnız yaşayanlara yönelik ücretsiz berber hizmeti, kimsesizlere evde temizlik hizmeti, ilçede nüfusu en yoğun olan yöre insanlarıyla memleketlerinde iftar programları düzenlemesi gibi çalışmalar yürütüldü.

-IPRA ve Altın Küre Ödülleri Hakkında-

1955’te kurulan Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği IPRA, yaklaşık 100 ülkede bulunan üyesiyle halkla ilişkiler sektörü için öncü bir uluslararası dernektir. IPRA tarafından 1991 yılından bu yana verilen Altın Küre Ödülleri(GWA), bu güne kadar pek çok uluslararası yarışmaya örnek olmaktadır. IPRA, son dönemde Chicago, İstanbul, Pekin ve Lima’da düzenlenen Dünya Halkla İlişkiler Kongreleri ile etik kurallar açısından halkla ilişkiler sektörüne yol göstermiştir. IPRA, GWA Ödülleri’nin sponsorlarından biri olan Birleşmiş Milletler, UNESCO gibi uluslararası kuruluşlar tarafından tanınarak yakın ilişkisini sürdürmektedir.