Gazze sınırında 1 kişi şehit oldu, 312 kişi yaralandı

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el- Kudra, yaptığı yazılı açıklamada 25 yaşındaki Karim Kulab'ın Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu şehit olduğunu belirtti.
Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin saldırılarında Gazze sınırının farklı bölgelerindeki gösterilere katılan 20'si çocuk 312 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.
Kulab'ın hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana Gazze sınırındaki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 184'e ulaştı. Saldırılar sonucu 20 binden fazla kişi de yaralandı.
Hamad Alnajjar