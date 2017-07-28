Diğer
Kategoriler

Gebelikte diyabet hastalığına dikkat

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kıvanç Şahin, gebeliğin 24’üncü haftasında görülen diyabetin, bazı kişilerde gebelik sonrasında da kalıcı olabildiğini söyledi.

Gebelikte diyabet hastalığına dikkat

28 Temmuz 2017 10:31

Daha önce diyabeti bulunmayan kadınların yüzde 3-5’inde gebelik sırasında diyabet gelişebildiğini belirten Dr. Kıvanç Şahin,doğumla birlikte ortadan kalkmasına rağmen, bu tip diyabetin hem anne hem de bebeğin sağlığını etkilediğini ifade etti.

Erken tanı için şeker yükleme testi

Erken tanı için tüm gebelerde 24-28. haftalarda mutlaka şeker yükleme testi yapılması gerektiğine işaret eden Dr. Kıvanç Şahin, “Gebelik vücut yapısında önemli değişimlerin yaşandığı bir dönem. Özellikle hormon dengesindeki farklılıklar birçok hastalığın tetiklenmesine ya da ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Genellikle gebeliğin 24. haftasında görülen gebelik diyabeti (gestasyonel diyabet) de bunlardan biri. Doğumla birlikte ortadan kalktığı için geçici diyabet olarak tanımlanıyor. Özellikle birinci derece yakınlarında tip 2 diyabet bulunan kişiler, vücut kitle indeksi 25’in üzerinde olan fazla kilolu kadınlar ve önceki gebeliklerinde diyabet tanısı alanlarda gebelik diyabetine daha sık rastlanıyor” dedi.

Ultrason takibi şart

Hastanın 3 haftalık periyodlarla gebelik muayeneleri ve ultrason takibiyle izlenmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Kıvanç Şahin, kontrolsüz diyabette zamanla bebekte irileşme ve annenin suyunda artma gözlenebildiğini belirterek, “Kontrollerde eş zamanlı olarak NST ve tansiyon takipleri de yapılmalı. Bununla birlikte, annenin suyunda artış olması durumunda bebeğin hareketleri da azaldığı için, evde bebek hareketlerinin takip edilmesi de önem taşıyor. Bu nedenle, akşam yemeğinden sonra bebeğin 2 saat içinde en az 10 defa hareket edip etmediğine dikkat edilmeli” diye konuştu.

Diyet ve egzersiz önemli

Gebelikte ortaya çıkan diyabetin daha sonra devam etmemesi için diyet ve egzersizden yararlanıldığını kaydeden Dr. Kıvanç Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gerektiğinde insülin tedavisi de yapılabiliyor. Ama gebelik diyabeti konan hastalarda düzenli takipler, ara öğünlerin sayısını artırıldığı yeni bir beslenme düzeni ve günlük düzenli egzersizlerle kan şekeri kontrol altına alınmaya çalışıyor. Tedavini, her gebenin durumuna ve kan şekeri düzenine göre planlanıyor.”

İnsüline de geçilebilir

Dr. Kıvanç Şahin, gebelik diyabeti olan anne adaylarına ara öğünden 30 dakika ve ana yemekten 60 dakika sonra egzersiz yapmalarını, diyet ve egzersize cevap alınamayan ve kan şekeri yüksekliği devam eden hastalarda insülin tedavisine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Kıvanç Şahin, son olarak beslenmeye dair şunları söyledi:

“Ana öğünlere iki ara öğün daha ekleniyor. Yağsız bir bardak süt ve bir elma ara öğünlerde tercih edilebilir. Gebelik boyunca, kompleks karbonhidratlardan da uzak durmak önem taşıyor. Bu nedenle çikolata, pasta, kek, tatlı, şekerleme, börek gibi karbonhidrat ve şeker oranı yüksek gıdaları tüketmemek gerekiyor. Ayrıca, üzüm, incir, muz, kavun, karpuz, dut, hurma gibi şeker oranı yüksek meyveler belli miktarda alınmalı. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi mutlaka hekimlerden öğrenmeliler.” 

Selma Kara


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!