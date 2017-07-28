Gebelikte diyabet hastalığına dikkat

Daha önce diyabeti bulunmayan kadınların yüzde 3-5’inde gebelik sırasında diyabet gelişebildiğini belirten Dr. Kıvanç Şahin,doğumla birlikte ortadan kalkmasına rağmen, bu tip diyabetin hem anne hem de bebeğin sağlığını etkilediğini ifade etti.

Erken tanı için şeker yükleme testi

Erken tanı için tüm gebelerde 24-28. haftalarda mutlaka şeker yükleme testi yapılması gerektiğine işaret eden Dr. Kıvanç Şahin, “Gebelik vücut yapısında önemli değişimlerin yaşandığı bir dönem. Özellikle hormon dengesindeki farklılıklar birçok hastalığın tetiklenmesine ya da ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Genellikle gebeliğin 24. haftasında görülen gebelik diyabeti (gestasyonel diyabet) de bunlardan biri. Doğumla birlikte ortadan kalktığı için geçici diyabet olarak tanımlanıyor. Özellikle birinci derece yakınlarında tip 2 diyabet bulunan kişiler, vücut kitle indeksi 25’in üzerinde olan fazla kilolu kadınlar ve önceki gebeliklerinde diyabet tanısı alanlarda gebelik diyabetine daha sık rastlanıyor” dedi.

Ultrason takibi şart

Hastanın 3 haftalık periyodlarla gebelik muayeneleri ve ultrason takibiyle izlenmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Kıvanç Şahin, kontrolsüz diyabette zamanla bebekte irileşme ve annenin suyunda artma gözlenebildiğini belirterek, “Kontrollerde eş zamanlı olarak NST ve tansiyon takipleri de yapılmalı. Bununla birlikte, annenin suyunda artış olması durumunda bebeğin hareketleri da azaldığı için, evde bebek hareketlerinin takip edilmesi de önem taşıyor. Bu nedenle, akşam yemeğinden sonra bebeğin 2 saat içinde en az 10 defa hareket edip etmediğine dikkat edilmeli” diye konuştu.

Diyet ve egzersiz önemli

Gebelikte ortaya çıkan diyabetin daha sonra devam etmemesi için diyet ve egzersizden yararlanıldığını kaydeden Dr. Kıvanç Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerektiğinde insülin tedavisi de yapılabiliyor. Ama gebelik diyabeti konan hastalarda düzenli takipler, ara öğünlerin sayısını artırıldığı yeni bir beslenme düzeni ve günlük düzenli egzersizlerle kan şekeri kontrol altına alınmaya çalışıyor. Tedavini, her gebenin durumuna ve kan şekeri düzenine göre planlanıyor.”

İnsüline de geçilebilir

Dr. Kıvanç Şahin, gebelik diyabeti olan anne adaylarına ara öğünden 30 dakika ve ana yemekten 60 dakika sonra egzersiz yapmalarını, diyet ve egzersize cevap alınamayan ve kan şekeri yüksekliği devam eden hastalarda insülin tedavisine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Kıvanç Şahin, son olarak beslenmeye dair şunları söyledi:

“Ana öğünlere iki ara öğün daha ekleniyor. Yağsız bir bardak süt ve bir elma ara öğünlerde tercih edilebilir. Gebelik boyunca, kompleks karbonhidratlardan da uzak durmak önem taşıyor. Bu nedenle çikolata, pasta, kek, tatlı, şekerleme, börek gibi karbonhidrat ve şeker oranı yüksek gıdaları tüketmemek gerekiyor. Ayrıca, üzüm, incir, muz, kavun, karpuz, dut, hurma gibi şeker oranı yüksek meyveler belli miktarda alınmalı. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi mutlaka hekimlerden öğrenmeliler.”

Selma Kara