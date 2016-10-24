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Geceyi alevler aydınlattı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ahşap bir evden ve mobilyacılar sanayi bölgesindeki bir işyerinden çıkan alevler korkuttu.


24 Ekim 2016 20:51
Geceyi alevler aydınlattı - Tıkla İzle

İnegöl’e bağlı Çeltikçi Mahallesinde Mustafa Ay’a ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında ve profesyonelce müdahalesi sonucu yandaki evlere sıçramadan söndürüldü. Evde kimsenin olmadığı sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler iki katlı evi bir anda sardı. Mahalle sakinleri kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, bir yandan da itfaiyeye haber verildi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan evdeki alevleri kontrol altına almaya bir yandan da sağında ve solunda bitişik halde bulunan evlere sıçramaması için mücadele verdi. Vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde büyük çaplı hasar meydana gelirken, alevlerin diğer evlere sıçramaması tek teselli oldu.

Aynı gece, Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri bölümündeki mobilya imalathanesinde çıkan yangında sanayi itfaiyesinin yakın olması ve anında müdahalesi sonucu söndürülse de, işyeri kullanılamaz hale geldi.

15. Mobilya sokakta faaliyet gösteren Fikret Karakuş’a ait mobilya imalathanesinin dışarıda bulunan talaş tahliye silosundan alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede işyerine de sıçradı. Alevler kısa sürede imalathaneyi sararken, devriye gezen polis ekibinin fark ettiği yangına, yangın yerine yakın olan Sanayi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Hummalı çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, işyerindeki makineler, mobilyalar ve mobilya malzemelerinde büyük çaplı zarar meydana geldi.

Görgü tanıkları, yangının işyerinin üzerinden geçen enerji nakil hattı kablosunun koparak talaş nakliye silosunun üzerine düşmesi sonucu başladığını ifade ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Etiketler: gece, yangın


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