Geçmeyen yorgunluk kalp kapak hastalığı belirtisi olabilir

Konuyla ilgili bilgiler veren Medicalpark Karadeniz Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Aşkın Kılıç, yaşam kalitesi ve süresini düşüren önemli kalp sorunlarının başında gelen kapak hastalıklarının rahatsızlığın durumuna göre girişimsel ve cerrahi yöntemlerle başarı ile tedavi edildiğini söyledi. Gün içinde çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı ve bacaklarda şişlik kalp kapak hastalıklarının en önemli belirtilerinden olduğunu kaydeden Kılıç “Kalp kapakları kanın tek yönlü geçişine izin veren bir yapıya sahiptir. Kulakçıklar ile karıncıklar arasında ve karıncıklar ile ana atardamarlar arasında 4 kapak bulunur. Romatizma, yaş ile ortaya çıkan kireçlenme ve dejenerasyon, nadiren de doğumsal anomaliler kalp kapak hastalıklarını oluşturan sebeplerdir. Kapaklarda daralma ya da geri kaçırma oluşması kalbin debisini düşüren ve kalp adalesini olumsuz etkileyen bir süreci başlatır. Kapak hastalıkları ile ilgili kalp şikâyetleri yaşandığında bir an önce doktora başvurulmalı ve gerekli tetkikler yaptırılmalıdır” dedi.

“Kalp kapak hastalığı tespit edildiğinde öncelik, hastanın kendi kapağını koruyucu tamir metotlarında olmalıdır” diyen Dr. Aşkın Kılıç “İyi tamir edilen bir kapak hastanın yaşam kalitesini artıracaktır. Kapaktaki kireçlenme ya da dejenerasyonun çok ileri olduğu durumlarda kapağın bir protez ile değiştirilmesi gereklidir. Kapak protezleri biyolojik ve mekanik olmak üzere iki tiptedir. Mekanik kapaklar ömür boyu kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaç kullanılmasını gerektirir. Buna karşın dejenere olmazlar. Biyolojik kapaklar hayvan dokularından elde edilir ve pıhtılaşmayı engelleyen ilaçların kısa süre kullanılması yeterlidir. Ancak biyolojik kapakların dejenere olma eğilimleri vardır. Kateterizasyon yoluyla ya da küçük cerrahi kesiler ile kalbi durdurmadan yerleştirilen kapaklar da kullanılmaktadır. Bu yöntemde hasta kapak bir balon ile genişletilir ve büyük çaplı bir stent içine yerleştirilen biyolojik kapak hasta kapağın içerisine yerleştirilir. Bu metot pulmoner kapak için de kullanılmaktadır. Kapak ameliyatlarında da klasik cerrahi yöntemden farklı olarak daha küçük cerrahi kesilerden de operasyon uygulamak mümkündür. Minimal invaziv kapak ameliyatları olarak adlandırılan bu yöntemlerde meme altı ya da koltuk altı bölgesinden yapılan küçük kesilerle operasyonu uygulamak mümkündür. Kozmetik avantajlarının yanı sıra; iyileşme ve sosyal hayata dönüşün daha hızlı olması da bu yöntemlerin tercih ediliş sebepleridir” şeklinde konuştu.

Kılıç, klasik cerrahi operasyonu ise daha çok birden fazla kapağa aynı anda müdahale edilmesi gereken ya da birlikte koroner bypass operasyonuna da ihtiyaç duyulan durumlarda tercih edildiğini kaydederek “Kalp kapak hastalıkları genellikle sinsi seyirlidir. Belirtiler ortaya çıktığında hastalık ilerlemiş olabilir. Çocukluk çağında romatizmal ataklar geçirmiş olan ya da ailede kapak hastalıkları öyküsü bulunan bireylerin kardiyolojik muayene ve ekokardiyografi kontrolünün yapılması büyük önem taşır” ifadelerini kullandı.