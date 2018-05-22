Diğer
Kategoriler

Geleceğin doktorlarına ameliyat tecrübesi

Özel İhlas Fen Lisesi öğrencileri düzenlenen organizasyonla gittikleri tıp fakültesinde yapılan bir ameliyata izleyici olarak katılarak süreci yerinde gördüler.

Geleceğin doktorlarına ameliyat tecrübesi

22 Mayıs 2018 10:34

Edindikleri tecrübelerle hayalini kurdukları tıp fakülteleri hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler yaklaşan üniversite sınavları öncesinde hastane ve ameliyat deneyimine sahip oldular.

Özel İhlas Fen Lisesi Okul Müdürü Murat Demir, gelecekte doktor olmak isteyen öğrencilerinin ziyaret ettikleri tıp fakültelerinde nasıl bir kutsal meslekle uğraşacaklarına dair fikirler edindiklerini söyledi. Beşerli gruplar halinde öğrencilerine hastane deneyimleri yaşattıklarını ifade eden Demir, “Son olarak öğrencilerimiz izleyici olarak katıldıkları bir ameliyatı yakından görme fırsatını yakaladılar. Yaşadıkları bu deneyimin onları olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum” dedi.

Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler arasında tıp fakültesine ayrı bir rağbet olduğunu ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Geçtiğimiz yıl 21 öğrencimiz tıp fakültesini kazandı. Son dönemde doktor olmak isteyen öğrencilerimizin sayısı hayli fazla. Biz de bu öğrencilerimizi üniversitelerin tıp fakültelerine götürerek o atmosferi daha lisedeyken yaşamalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.


  

Etiketler: ameliyat, doktor, İhlas Koleji, tecrübe

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç