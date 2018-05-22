Geleceğin doktorlarına ameliyat tecrübesi

Edindikleri tecrübelerle hayalini kurdukları tıp fakülteleri hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler yaklaşan üniversite sınavları öncesinde hastane ve ameliyat deneyimine sahip oldular.

Özel İhlas Fen Lisesi Okul Müdürü Murat Demir, gelecekte doktor olmak isteyen öğrencilerinin ziyaret ettikleri tıp fakültelerinde nasıl bir kutsal meslekle uğraşacaklarına dair fikirler edindiklerini söyledi. Beşerli gruplar halinde öğrencilerine hastane deneyimleri yaşattıklarını ifade eden Demir, “Son olarak öğrencilerimiz izleyici olarak katıldıkları bir ameliyatı yakından görme fırsatını yakaladılar. Yaşadıkları bu deneyimin onları olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum” dedi.

Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler arasında tıp fakültesine ayrı bir rağbet olduğunu ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Geçtiğimiz yıl 21 öğrencimiz tıp fakültesini kazandı. Son dönemde doktor olmak isteyen öğrencilerimizin sayısı hayli fazla. Biz de bu öğrencilerimizi üniversitelerin tıp fakültelerine götürerek o atmosferi daha lisedeyken yaşamalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.



