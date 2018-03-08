Geleceğin güçlü kadınları yeşil sahalarda ter döktü

QNET firmasında çalışan kadınların bir araya gelerek oluşturduğu takım ile Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü İstanbul Şubesi kız futbol takımı Alibeyköy Eyüp’te dostluk maçı gerçekleştirdi. Maçta kadın basın mensupları da sahada yerlerini aldı. Yeşil sahalarda genelde erkek egemenliğinden dolayı yükselen kaba seslerin yerini dostluk maçında kadınların şen kahkahaları yerini aldı. 2017 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü erkek voleybol takımına sponsor olan QNET Türkiye, 2018 yılında ise Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü İstanbul Şubesi Kız futbol takımını destekliyor. Kadının çalışma hayatı içinde daha fazla yer alması ile ilgili birçok projeye imza atan firma, kadını ve kadın sporcuları da destekliyor.

“Güçlü kadın güçlü toplum demektir”

QNET Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Irmak Sütçü bugünün güçlü kız çocukları, yarının güçlü kadınlarına destek olmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı. Sütçü; “20. yaşımızı kutladığımız 2018 yılında kadınların toplumda seslerinin daha gür çıkmasını önemsiyoruz. Kız çocuklarının toplumumuzun yarınını temsil ettiklerini düşünürsek onların hayata tutunmaları, üretime katkı sunmaları, yaşamın her alanında olmalarını destekliyoruz. Kız futbol takımı, erkeklerin hâkim olduğu bir alanda başarılı olmak için çabalıyor. Biz de bu çabanın canı gönülden yanındayız. Kız çocukları toplumun geleceği ve onların ileride güçlü bireyler olabilmeleri için kız çocuklarının spor yapmalarını destekliyoruz. Güçlü kadın güçlü toplum demektir. Hayatın her alanında olduğu gibi futbolda da başarının cinsiyetsiz olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Kadınlar her alanda daha başarılı”

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü İstanbul Şubesi Yöneticisi Bülent Aksu da kadınların her alanda daha da başarılı olduğunu savunduğunu dile getirerek, “Ben bir spor adamı olarak kadınların her alanda daha başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü kadınların isteyip de yapmayacağı bir şey yok. Kız futbol takımındaki oyuncularımla herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum çünkü erkek oyunculardan hiçbir farkları yok. O yüzden buradan Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da tüm kadınların kadınlar gününü kutluyoruz ve iyi ki hayatımızdalar diyorum” şeklinde konuştu.

Kız futbol takımı oyuncularından 16 yaşındaki Songül Demirtürk de tam bir futbol aşığı. Çocukluğundan bu yana hırs yaparak bu başarıyı elde ettiğini ve tek arzusunun da milli olmak istediğini söyleyen Songül Demirtürk, “2 tane futbol aşığı olan abimle birlikte büyüdüm. Onlar oynarken oynayamadığım için beni aralarında istemiyorlardı. Fakat ben sonrada hırs yaptım ve babama bana bir top almasını söyleyerek sokaklarda, evde her yerde maç yapmaya başladım. Ailem bu konuda bana çok destek oldu. Futbolda şuanda tek hedefim milli olmak. Ay yıldızlı formayı göğsümde taşımak istiyorum. Şuan zaten spor lisesinde okuyorum. Beden eğitimi öğretmenliği düşünüyorum. Bundan sonraki hayatımı spora adamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Biz cevabımızı yeşil sahalarda veriyoruz”

Son olarak da futbolun sadece erkeler tarafından yapıldığını düşüneneler için de bir mesaj bırakan Demirtürk, “Böyle düşünen kişilere biz en güzel cevabı sahada veriyoruz. Yeşil sahaya bence en güzel kadınlara yakışıyor. Oynamak isteyenler sırf başka düşünceler ve anlayışlar için geri kalmaması inadına oynaması gerektiğini düşünüyorum. Biz bu düşünceleri yıkmak için sahalara çıktık” diyerek sözlerini sonlandırdı.

