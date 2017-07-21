Geleceğin yıldız futbolcuları sanal gerçeklik deneyiminde

İngiltere Premiere Ligi’nin kulübü Arsenal F.C.’nin Türkiye’deki futbol okulu Arsenal Soccer Schools Türkiye’nin minik öğrencileri, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Platosu’nda bulunan Sanal Gerçeklik Laboratuvarı’nı (Virtual Reality Lab-VRLab) ziyaret ederek sanal futbol eğitimi aldı.

Sanal gerçeklik gözlüğüyle kafa vuruşu

Toplam 12 minik futbolcunun katıldığı programda öğrenciler, sanal gerçeklik gözlüklerini takarak kafa vuruşu teknikleri ile gol atmaya çalıştı. İlk başta biraz bocaladıkları gözlenen öğrenciler, eğitime kısa sürede uyum sağlayarak son derece keyifli ve eğlenceli bir eğitim aldı. Hatta ziyaret süresi tamamlandığı halde programa devam etmek isteyen öğrencilerin dahi olduğu gözlendi. Sonuç olarak yakın geleceğin “Gunners”ı olacak olan minikler, farklı bir deneyim yaşadı.

“Gelecekte sıkça kullanılacak bir sistem”

Konuyla ilgili konuşan İAÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Yenğin, “Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak fiziksel futbol anlayışı ile eğitim alan yeni kuşaklar için sanal gerçeklik sistemleriyle alternatif eğitimler üretebilir miyiz sorusu üzerine odaklanıyoruz. Ayrıca bu öğrencilerin eğitimden önceki ve sonraki durumlarını da test ediyoruz. Dolayısıyla ‘Sanal Futbol Deneyimi’ gelecekte sıklıkla kullanılacak bir eğitim modeli olacak” diye konuştu. Doç. Dr. Yenğin ayrıca programın, Arsenal ve Beşiktaş gibi kulüplerin altyapı oyuncularıyla devam edeceğini ifade etti.

