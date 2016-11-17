Geçtiğimiz hafta ayrılan Luvrita ve Birkan çifti canlı yayında bir araya geldiler. Zuhal Topal’ın neden ayrıldıklarını sorması üzerine Luvrita; “Biz Birkan’la bir hafta önce akşam yemeğine çıktık. Yemek boyunca Esmira, art arda Birkan’ı aradı. Telefonunu ben açtım. Bana, ben Birkan’ın sevgilisiyim” dedi sözleriyle yaşadığı olayları anlattı. Söz alan Esmira ise; “Birkan beni kıskandırmak için Luvrita’ya yakınlaşıyor” deyince Birkan, Luvrita’yı sevdiğini söylese de Luvrita ağlamaya başlayıp, canlı yayında sinir krizi geçirdi.



Şimdi merak edilen; Luvrita, Birkan ve Esmira arasında yaşanan aşk üçgenin nasıl çözüleceği.

