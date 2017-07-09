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Gelin arabasının önünü kesip drift yapan maganda kamerada

Beykoz'da gelin konvoyundan çıkan bir maganda, trafiğe aldırış etmeden konvoyun önünü kesip kendi etrafında dönerek drift yaptı. Daha sonra da hareket halindeki konvoyun önüne geçip drift yaprak ilerledi. Yaşanan o anlar ise gelin arabasında bulunan bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi.

Gelin arabasının önünü kesip drift yapan maganda kamerada

09 Temmuz 2017 10:35
Gelin arabasının önünü kesip drift yapan maganda kamerada - Tıkla İzle

Beykoz'da düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan maganda bu kadarına da pes dedirtti. Akan trafikte ilerleyen gelin konvoyundan çıkan bir kişi akan trafiğe aldırış etmeden ana yolda kendi etrafında dönerek drift yaptı. Bir süre duran konvoy önünde drift yapan maganda, bir süre sonra da hareket halinde olan konvoyun önününe geçip yanlama hareketi yaparak ilerledi. Magandanın trafikte korku dolu anlar yaşattığı o anlar da gelin arabasında bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, bir aracın konvoydan çıkıp, kendi etrafında dönerek drift yaptığı görülüyor. Daha sonra hareket halinde olan konvoyun önüne geçip kendi etrafında dönerek ilerlediği görülüyor. Bir kişi de çekim yaparak magandayı görüntülüyor. 

Etiketler: beykoz, gelin arabası, trafik mangandası


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