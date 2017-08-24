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Geline takıyı drone ile ulaştırdı

İzmir'de iş yeri bulunan bir kişi, kuzeninin düğününde takı kuyruğuna girmek istemeyince geline paraları drone ile taktı. Takıların drone ile ulaştırıldığını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Geline takıyı drone ile ulaştırdı

24 Ağustos 2017 18:29
Geline takıyı drone ile ulaştırdı - Tıkla İzle

İzmir'in Konak ilçesinde, fotoğraf makineleri ve kamera satışı yapan Gani Güleç'in kuzeninin düğününde yaptığını görenler gözlerine inanamadı.

Fatih ve Hülya Dilekçi çiftinin kır düğününe katılan ve çekimleri yapan Gani Güleç, kuyrukların oluştuğu takı töreninde sıraya girmek istemedi. Güleç, daha sonrada damadın babası ile toplamı 5 bin lira olan paraları uç uca ekledi ve droneye bağladı. Güleç, daha sonrada droneyi uçurarak, paraları gelin ve damadın bulunduğu yere gönderdi.

Görenler şaşırdı

Drone ile para geldiğini gören damat ve gelinin şaşkınlığı ise gözlerinden okundu. İlginç anlarda davetliler şoke olurken, paralarda geline takıldı. Bu anlar, amatör kameralar tarafından kaydedildi.  


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